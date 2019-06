24 Horas de Le Mans «Perdí Mundiales de Fórmula 1 por mala suerte» Alonso pide reconocimiento para sus compañeros de Toyota y dice que «cuando todo sale de cara, hay que aprovechar»

La cara de Alonso, sus ojos somnolientos, delatan el agotamiento que genera una carrera de 24 horas que le exige estar activo durante casi 3o. Contesta en uno de los pasillos del circuito de Le Mans y sustituye el cansancio por la felicidad de otro campeonato del mundo y un segundo éxito en Le Mans.

Cansancio. «Estoy muy contento y muy cansado, son casi 40 horas te llevan al límite mental, personal, físico, del coche... Es una sensación increíble, gané las Le Mans el junio pasado, en enero las 24 Hoiras de Daytona, ahora Le Mans de nuevo. Ha sido una montaña rusa de emociones, una carrera dramática, porque nunca tuvimos ritmo para ganar».

El Toyota 7. « El coche 7 fue mejor y seguramente no nos merecimos ganar en pista. La suerte hoy jugó un papel y nos ayudó a la victoria. Otras veces nos quitó un Mundial de Fórmula 1. Son momentos duros en un lado y de gran felicidad en otro. Hay que felicitar al 7, son rivales en pista, y además amigos personales. La carrera ha elegido nuestro coche».

Toyota. «Nunca te debes dar por vencido aquí. Aunque estés a dos minutos del líder tienes que seguir haciendo buenas vueltas, son 24 horas, 5.500 kilómetros los que hemos recorrido. Son muchos test de 30 horas. Toyota ha sido un equipo infalible, ha ganado dos veces las 24 horas haciendo primero y segundo. He llegado al sitio adecuado en el momento adecuado. Otras veces, en Fórmula 1, estuve en el lugar equivocado. El deporte es esto, unas veces ganando, otras sufriendo, pero al final las cosas llegan todo a su tiempo».

Incertidumbre. «Siempre pasan cosas en Le Mans y la última vuelta es eterna. El Toyota se paró a un minuto del final, a las 23:59 horas, en 2016, o sea que el equipo tiene experiencia. Siempre hay que mantener la calma, yo estaba tranquilo porque el segundo puesto nos valía para el Mundial. Tuvieron un doble pinchazo y eso te condena. Pero bueno, yo también he tenido otras carreras o algunos Mundiales de la Fórmula 1 que se han escapado inexplicablemente. Hoy toca disfrutar».

El Mundial. «Nos hemos obligado a tener solidez cada fin de semana, a no cometer errores, a no dejarnos llevar por emociones. Ellos han tenido más percancnes que nosotros. Después de toda la vida en la F1, aventurarme en el WEC, en carrers largas, era incierto. Y ahor soy campeón del mundo de F1 y de Resistencia. He comprometido mucho el año pasado haciendo dos mundiales simutáneos, la agenda era dramática, pero no quería hacer solo Le Mans, optar a otro campeonato era un objetivo».

Otro título. «Desde 1996 (su primer mundial de karts) al 2019 han pasado unos cuantos años, es el cuarto Mundial FIA que tengo y no lo esperaba. Seguramente después de 2005 y 2006 en F1, piensas que será dificil ganar más títulos por lo visto en los últimos años. El Mundial de Resistencia ha llegado sin previsión, en estampida. Firmé el año pasado para todo el campeonato y no sabía si sería una buena aventura. Y mira, 18 meses después, dos triunfos en Le Mans y campeón del mundo. Hay veces que todo sale de cara y hay que aprovecharlo».