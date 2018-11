Olimpismo El COI pide a España respeto para los deportistas de Kosovo El Comité Olímpico exige que los atletas kosovares puedan competir con normalidad para no vetar a España como organizadora de grandes eventos

El Comité Olímpico Internacional (COI), en palabras de Juan Antonio Samaranch Jr., ha exigido al Gobierno de España que garantice la participación de los atletas de Kosovo para evitar un conflicto que podría llevar al COI a pedir a las federaciones internacionales que no celebren grandes eventos en nuestro país.

«Los deportistas deben tener derecho a participar dignamente en las competiciones. Siempre hemos mantenido un diálogo en cualquier cuestión polémica y España siempre ha sido una fuente de ayuda y no de problemas. Creo que las conversaciones que hay entre las dos organizaciones van a dar fruto muy pronto. No creo que sea un problema que se alargue», señalaba esta misma mañana Samaranch Jr., vicepresidente del COI.

El dirigente se refería al trato que los karatecas de Kosovo sufrieron durante el pasado Mundial celebrado en Madrid. En el mismo, los deportistas no pudieron lucir su bandera ni el nombre del país -independizado de manera unilateral de Serbia en 2008- y tuvieron que competir bajo el auspicio de la federacion internacional, algo que el COI estima que no es de recibo. «Respetamos el derecho de cualquier país soberano a reconocer al país que quiera reconocer y ahí no nos metemos. Lo que sí que nos gusta, y recogemos en la Carta Olímpica, es la defensa de esos atletas. Si no pueden competir bajo la bandera de su país, sí bajo la del Comité Olímpico de su país o la de su federación. Creemos que podían haberlo hecho en mejores condiciones. Igual que lo hicieron en los Juegos del Mediterráneo. No vemos un problema permanente. España es un país con gran vocación olímpica, aliado del olimpismo, y lo seguirá siendo», expuso Samaranch.

Fue la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, la que recogió el guante. «Las puertas del Consejo están abiertas para el COI», le dijo a Samaranch durante la inauguración de «Spain Global Sports», la nueva oficina de desarollo internacional del deporte español.

Se espera que las conversaciones entre el COI y el CSD aceleren en las próximas horas y desemboquen en un acuerdo que satisfaga al Comité Olímpico, lo que permitiría que eventos que ya están en marcha, como el mundial de piraguismo de 2019, sigan adelante.