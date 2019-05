Carreras de caballos Presidency, muy superior en el sprint del Premio San Isidro El jockey Jaime Gelabert hace doblete con Axioco y Port Grimaud

Esta mañana se ha celebrado la undécima jornada de la Temporada de Primavera en el Hipódromo de la Zarzuela, con buen tiempo y bastante presencia de público disfrutando en este gran recinto, del planazo del domingo.

La máxima atención de la mañana estuvo puesta en la quinta carrera con el Premio San Isidro, para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Un sprint de 1.200 metros línea recta, dotado de 15.000 € para el más veloz. Nueve participantes tomaron la salida. Nada más abrirse los cajones, Presidency, cogió el mando de la prueba y sintiéndose muy superior, impuso su ritmo venciendo con autoridad. El único que intentó poner algo de oposición fue Blueberry, recompensado con el segundo puesto. Hackney Road, mostrando regularidad y gusto por el metraje pasó tercero por el poste de meta. Defraudó el segundo favorito Billycock Hill, que solo pudo ser quinto y por primera vez en el año no está en la gemela.

Otra de las pruebas importantes, se disputó en primer lugar, abriendo la jornada, el Premio Velayos, para potros de 3 años y con 15.000 € de premio para el vencedor. Solo cuatro participantes desde el poste de los 2.200 metros. Había expectación por volver a ver a Axioco en escena después de sus anteriores victorias. Cumpliendo con las expectativas, venció muy fácil, atacando en el momento preciso, pasando a un combativo Eluan que hizo todo lo posible por impedirlo. Tercero muy lejos llegó Aawan de Grine que hizo más metros que ninguno al hacerse prácticamente toda la carrera por fuera perdiendo cualquier probabilidad.

En segundo lugar, se disputó el Premio Villa D’este, reservada a Aprendices y Profesionales no ganadores de 12 carreras desde julio de 2018. Para potros y potrancas de 3 años. Patrocinada por SIS. Siete ejemplares tomaron la salida desdeel poste de los 1.800 metros. Gormaz por fin dio el valor esperado, venciendo de forma contundente por más de 4 cuerpos, tras entrar primero en la recta y no dar opción a sus rivales. Muy meritorio fue el segundo puesto de Miss Tufia, tras una mala salida, recuperó los cuerpos perdidos en los metros finales. Tercera llegó Peñalara mejorando actuaciones anteriores en Madrid.

La tercera carrera fue el Premio Eduardo Olgado, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.200 metros. Ocho participantes. Cuppacoffee cumplió el pronóstico, ganando de punta a punta y de forma convincente. Cecicilius después de vencer en tres hándicaps seguidos, demostrando que no fueron por casualidad, consiguió ser segundo en el poste de llegada. Chapman Billy, esta vez más en su distancia, hizo un bonito tercer puesto.

Le siguió el Premio Monet, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, también sobre la distancia de 1.200 metros. Once participantes. Cacha salió como un tiro desde la apertura de cajones dirigiendo al pelotón en el que Port Grimaud iba controlando. En la recta final Cacha intentó hacerse fuerte por los palos, pero no pudo impedir que en los metros finales, Por Grimaud con un potente cambio de ritmo le pasara poco antes de la meta, obteniendo una brillante victoria. Tercera fue Dream of Glory, situándose para siguientes.

Cerró la jornada, el Premio AEGRI (World Championship Flat for Gentleman Riders), para caballos y yeguas de 4 años en adelante. Distancia a recorrer, 2.000 metros. Siete participantes tomaron la salida. Barry Lyndon cogió pronto la cabeza de la prueba llegando así a la recta final donde pegando un nuevo tirón se fue a ganar con solvencia. Segundo llegó Urban Rock, que cerró mucho en los últimos instantes. Ivan el Terrible mejorando actuaciones anteriores, llegó en tercera posición. El favorito Saumet, llegó penúltimo.

Durante la jornada también se celebraron diferentes actos importantes. A las 10:45 horas, tuvo lugar la inauguración de la nueva Sala de Prensa JAR por parte de D. Álvaro Urbano, Director de Carreras de HZ, a la que acudieron muchos de los periodistas acreditados y habituales de las carreras de caballos en España, así como la familia de José Antonio Rodríguez al que se homenajea con su nombre a dicha sala.

En la misma sala de prensa, a las 12:15 horas, tuvo lugar la presentación por parte de D. Rafael Márquez, Presidente de AHE, D. Álvaro Gutiérrez de La Fuente, Presidente de Hipódromo De La Zarzuela, y D. Richard Ames, CEO- SIS, del Acuerdo entre Asociación de Hipódromos Españoles y SIS. Un acto con diferentes responsables de los principales operadores en el sector del juego como invitados , y que tuvo gran expectación por parte de periodistas especializados de turf y también de los principales medios de juego.

El momento más emocionante sin duda lo protagonizó el descubrimiento del busto de Román Martín, el mítico jockey español tan admirado por todos, al que acudieron multitud de aficionados y familiares, como sus hijos, nietos y hermanos. El acto fue presentado por el Sr. Goyeneche (Ex gentleman), y a la que acudió su escultor Francisco Martín Molina, representantes de Hipódromo de La Zarzuela, como el Presidente D. Álvaro Gutiérrez de La Fuente que dedicó unas palabras al homenajeado, y representantes de Aegri, con la presencia de los gentlemen participantes en la prueba de la Fegentri y de su Presidente Rafael Martínez.

CUADRO DE HONOR

1ª CARRERA

GANADOR Nº 3 “AXIOCO” – J. GELABERT – J. M. OSORIO – DUQUE DE ALBURQUERQUE

SEGUNDO Nº 4 “ELUAN”– V. JANACEK – A. IMAZ – MARTUL

TERCERO Nº 1 “AAWAN DE GRINE” – B. FAYOS – E. BUZÓN – M’H. KARIMINE

2ª CARRERA

GANADOR Nº 3 “GORMAZ” – D. FERREIRA – G. ARIIZCORRETA – L’ETOILE

SEGUNDA Nº 4 “MISS TUFIA”– R. RAMOS – M. GOMES – MARTEL SÁNCHEZ

TERCERA Nº 7 “PEÑALARA” – M. MONCEAUX – A. TSERETELI – ORO

3ª CARRERA

GANADOR Nº 1 “CUPPACOFFEE” – V. M. VALENZUELA – M. AUGELLI – EXTREMEÑA OP.

SEGUNDO Nº 5 “CECILIUS”– I. MELGAREJO – M. ÁLVAREZ – CELSO MÉNDEZ

TERCERO Nº 8 “CHAPMAN BILLY” – R. SOUSA – E. LEÓN – MARQUÉS DE MIRAFLORES

4ª CARRERA

GANADOR Nº 9 “PORT GRIMAUD” – J. GELABERT – M. TELLINI – SHOSHOLOZA

SEGUNDA Nº 1 “CACHA” – J. L. MARTÍNEZ – M. HERNÁNDEZ – CDE CIBELES

TERCERA Nº 5 “DREAM OF GLORY” – B. FAYOS – A. SOTO – M’H. KARIMINE

5ª CARRERA

GANADOR Nº 1 “PRESIDENCY” – R. N. VALLE – J. C. CERQUEIRA – ZEZINHO

SEGUNDO Nº 3 “BLUEBERRY”– J. L. MARTÍNEZ – G. ARIZCORRETA – YEGUADA ROCÍO

TERCERA Nº 5 “HACNEY ROAD” – J. L.BORREGO – F. PÉREZ – DE LA HIGUERA

6ª CARRERA

GANADOR Nº 5 “BARRY LYNDON” – SR. SARABIA, D. A. – O. ANAYA – RÍO CUBAS

SEGUNDO Nº 6 “URBAN ROCK”– SR. MILLMAN, P – M. HERNÁNDEZ – ODÓN

TERCERO Nº 8 “IVAN EL TERRIBLE” – SR. GALLIGAN, M. – J. LÓPEZ – ARTEMIS