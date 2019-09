Golf Jon Rahm: «Ojalá pueda seguir la estela de Seve en el golf» El jugador vizcaíno vuelve muy motivado a un torneo que dominó en 2018 y que marcó el comienzo de la popularización del golf en España

Miguel Ángel Barbero Actualizado: 30/09/2019 01:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La carrera de Jon Rahm (24 años) apunta a un desarrollo espectacular. Después de su impactante irrupción como amateur (fue número uno mundial dos años consecutivos), desde su paso al profesionalismo se ha consolidado ya como uno de los mejores jugadores del panorama internacional. En tres años en la elite ha logrado ya ocho triunfos (cuatro en el PGA Tour y otros tantos en el Circuito Europeo) y está plenamente integrado en el ranking universal (esta semana la comienza en la quinta plaza). Sin embargo, lejos de subírsele el éxito a la cabeza, el vasco sabe que no ha llegado hasta ese lugar por generación espontánea, sino que es parte de una cadena evolutiva. Antes que él hubo grandes figuras y quiere pasar el testigo a los que vengan detrás.

Parece muy responsabilizado con su papel en el golf español, no es normal que un chico de 24 años tenga las miras puestas en dejar un legado para la posteriodad

Uno de los objetivos que me puse cuando empecé a jugar al golf era elevar el interés por este deporte en España, como hicieron antes que yo Seve Ballesteros, Chema Olazábal o Sergio García. Por eso debo hacer mi trabajo para llegar a un siguiente nivel y que la rueda no se pare. Esa es mi aspiración y me enorgullece que siga creciendo la afición.

Ha mencionado a grandes deportistas. ¿Se siente usted como el modelo actual del golf español?

-No sé si lo soy, pero me encantaría serlo. Yo crecí con muchos referentes cercanos (Miguel Ángel Jiménez, Álvaro Quirós, Sergio, Chema, Nacho Garrido, Seve en sus últimos años…) y era difícil no tener a alguien en mente. De ahí que me encantaría que los más jóvenes estuvieran pensando en jugar algún día contra mí y ganarme, que es lo que hacía yo hasta hace poco. Sería todo un honor.

Habla de la cercanía a los ídolos, pero para ello no basta con ver torneos por televisión. ¿Hasta qué punto es importante que haya torneos de calidad en España?

Es fundamental y una de las grandes razones por las que me encanta volver, para que algún jugador más joven pueda ver a los que ya estamos arriba. Es algo que yo no pude hacer muy a menudo cuando era pequeño y cuando lo hice supuso un cambio total. Fui a un Volvo Masters que casualmente ganó Justin Rose, con el que jugué en la Ryder Cup años después… nunca se sabe. Son cosas que pueden pasar y eso es lo que me gustaría, que en un futuro pudiera suceder lo mismo con algún chaval de los que vengan esta semana a Madrid. Esto es una cadena y ojalá pueda ceder el testigo a otro español que pueda ocupar el lugar que yo ahora ocupo y que siga subiendo el nivel del golf en nuestro país.

Su regreso estos días se debe precisamente al Open de España que se celebra en el Club de Campo Villa de Madrid y en el que defiende el título que tan brillantemente ganó el año pasado. ¿Volver como campeón le motiva más, si cabe?

Llego con muchas ganas. Si la semana de un campeón defensor suele ser un poco ajetreada, defender el título en España según he jugado este año va a ser un poco más intenso de lo normal. Lo afronto muy motivado, estoy deseando volver al torneo y a un gran recorrido como este, en el que no he jugado desde hace tiempo. Sé que será divertido; a ver si puedo sumar otra buena semana y repetir el éxito.

La sede, además, es muy especial, pues es el último campo en el que su admirado Ballesteros ganó una prueba internacional, el Open de España de 1995. ¿Lo tiene en mente?

Por supuesto, lo tengo muy presente, sí. Es un gran campo, diseñado por Javier Arana (en los que normalmente juego bien) y espero hacer un buen papel. Aparte de toda la presión comentada está la de poder repetir mi nombre en una copa muy especial, en un torneo que a Seve le gustaba mucho y en el que fue múltiple campeón. Ojalá pueda ser el tercer español de la historia en retener el título (antes lo lograron Ángel de la Torre en 1917 y Marcelino Morcillo en 1949).

Un ídolo popular

Ya sea por su calidad deportiva, su espíritu competitivo o por su carisma (o por la suma de todo ello), Jon Rahm no deja indiferente a nadie. Después de su victoria en el Abierto Nacional de 2018 el gran público volvió a interesarse por el golf y su figura saltó a los medios generalistas y a las televisiones. De hecho, según un estudio aún inédito de las universidades Complutense, Carlos III y Rey Juan Carlos, el impacto periodístico de su título hizo que las publicaciones sobre golf se multiplicaran por cinco.

¿Es consciente de que ahora se habla más de golf gracias a usted?

No tenía ni idea de ese dato. Por suerte y por desgracia a la vez, juego principalmente en Estados Unidos y no veo lo que pasa en el día a día en España. Ahora bien, sí que es cierto que cada vez que vengo noto que hay más interés y cuando me llaman desde casa me dicen que no me hago una idea de cómo están cambiando las cosas. Llega un punto en el que es divertido, porque ahora voy andando por Bilbao y la gente ya me para a menudo... aunque también es verdad que con un metro noventa no paso desapercibido (bromea).

Tampoco lo hace cuando acude a los torneos infantiles que organiza junto a la Fundación Seve Ballesteros. ¿Por qué ese interés en promover el deporte infantil?

orque quiero promocionar el golf desde lo más básico. Antes de ser un ganador yo también sufrí el no poder participar en los torneos federativos por no alcanzar el hándicap requerido. No hay nada malo en que solo jueguen los mejores, pero a mi me pasó y eso cuando eres pequeño te frustra mucho. Por eso hemos ideado nuestros torneos de una manera diferente: tanto para los más pequeños que todavía no tienen buen nivel, como para los que, teniéndolo, no tienen tiempo para competir habitualmente. Nuestras pruebas duran un máximo de dos horas en las que están juntos, se divierten y cuando puedo paso un rato con ellos y con otros profesionales. Es otra manera de ver el golf. Y también queremos que los niños entiendan lo que es importante en esta vida, los valores del golf, y donan lo recaudado a la Fundación Aladina. De verdad que estar con ellos me llena igual que cuando estoy compitiendo con los más grandes.