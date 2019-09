Natación Retirada temporal de Ona Carbonell: renuncia a Tokio 2020 para centrarse en su familia La nadadora, reciente triunfadora en el Mundial de natación, se retira temporalmente en una decisión inesperada

Seguir Emilio V. Escudero @emiliovescudero Actualizado: 21/09/2019 13:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ona Carbonell ha anunciado su retirada temporal del deporte a menos de un año para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La nadadora, triple medallista en Gjangju, quiere centrarse en su familia, aunque ha dejado claro que no se trata de un adiós permanente.

«Tras toda una vida dedicada casi íntegramente al deporte, en la que la natación ha ocupado holgadamente el primer lugar en la lista de prioridades, siento que ahora debo poner todas mis energías de forma prioritaria en una parte de mi vida que demasiadas veces he tenido que dejar de lado. Aunque el momento pueda sorprender, hay diversos factores relacionados con mi familia cercana que me empujan a ello. Quiero dedicar más tiempo a mi familia, que siempre está a mi lado, cuidarla como se merece y también ampliarla», señala la nadadora en un comunicado hecho público por su agencia de representación.

Ona quiere ser madre y eso implica abandonar el deporte en un momento inesperado. Porque los Juegos de Tokio, que iban a ser los terceros de su carrera, pueden esperar, pero su ciclo vital no. «Como mujer y deportista, conciliar mi vida profesional con la personal implica asumir decisiones como esta y dejar el deporte a un lado temporalmente, sin que esto signifique que vaya a renunciar a mi carrera como nadadora», explica, dejando claro que tiene en mente regresar a la piscina en un futuro próximo.

Carbonell seguirá vinculada al equipo nacional durante el tiempo que no pueda estar en la piscina. «Mientras esto dure no estaré lejos. Seguiré intensamente vinculada al equipo, apoyando a mis compañeras en todo momento y trabajando de una manera diferente de la que lo he hecho hasta ahora, para más adelante poder volver a estar en el agua con ellas en futuros compromisos deportivos.»