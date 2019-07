Carreras de caballos Segunda jornada de las noches del hipódromo El mejor plan de los jueves con carreras nocturnas, gastronomía y coctelería, y música en directo Flamenkito y Pop Rock

Mañana jueves, por la noche, segunda jornada de la Temporada de Verano en el Hipódromo de La Zarzuela, con cinco emocionantes carreras, desde las 22:15 Horas.

Comenzará la noche, con el Premio El Platanito, reservada a Amazonas y Gentlemen, para caballos y yeguas de 4 años en adelante. 5 candidatos desde el poste de los 1.900 metros. Don Sancho es el ganador del Derby del año pasado, viene de reaparecer sin más, debuta en arena, pero a poco que recuperase valor, sería muy difícil de batir. Falkirk, sale muy perjudicado de peso, pero en este tipo de carreras, siempre da el máximo. Segundo favorito. Pantheur se va situando, para completar el trío.

La segunda carrera será el Premio One to Two (Patrocinado por Matarromera), hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.700 metros. 9 participantes. Pirate destaca como favorito, se ha “peleado” dignamente con los mejores 3 años y aquí en su primer hándicap, le vemos una primera probabilidad. Trust in You está muy en forma y deseando ganar, lo pondrá muy difícil. Vetona y Quick Artist no andarán muy lejos. Buscando una sorpresa nos quedamos con Santarem y Tilo.

En tercer lugar, se disputará el Premio Florentino González, reservada a Aprendices y jinetes profesionales que no hayan ganado 12 carreras desde el 1 de septiembre del año pasado, para potros y potrancas de 3 años que no haya ganado 2 carreras. Se dará la salida con 10 ejemplares que recorrerán 1.200 metros. Carrera muy igualada y de difícil pronóstico. Zee, Benijo’s Brave, Dream of Glory, Lajeen y War and Glory, son los favoritos para luchar por la victoria. En un sprint y en fibra, es muy importante la salida. Benijo’s Brave y Dream of Glory son especialistas, Zee y War and Glory pueden tener un mayor valor, pero en distancias superiores. Lajeen está muy en forma y no se cae de una llegada. Virrey está poco contrastado, tiene pedigrí de sprinter, podría ser la sorpresa.

La cuarta carrera será el Premio Recta Final, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, también sobre la distancia de 1.700 metros. 12 participantes. Super John está muy en forma y mereciendo ya pasar por ganadores. Destaca como favorito. La pelea debería estar por el segundo puesto en la que Jarocho y Zeebullet, sobresalen, pero Aristodemus, Corps Acords y Plundered, no lo pondrán fácil.

Cerrará la jornada, el Premio Paulino García, para potros y potrancas de 3 años que no haya ganado 2 carreras. Distancia 2.400 metros, 8 participantes. Aquí destacan claramente Fabiola, Karibbean Dream y Fee Du Bien. La carrera pasa por los tres, pudiéndose ver una bonita y emocionante llegada.

Recordamos la variada oferta gastronómica de la que se puede disfrutar dentro el recinto con precios muy asequibles, desde una cena informal con amigos en los diferentes food trucks, hasta el Buffet de Mallorca en la pelousse, el mejor lugar del hipódromo junto a la pista para no perderte ningún detalle de las carreras. También se podrá encontrar una gran variedad de carnes a la brasa, acompañadas por Cervezas Mahou o los vinos más selectos de las Bodegas Matarromera, y los cócteles más refrescantes, en las Barras del Hipódromo repartidas por todos los jardines del recinto.

Para el público al que le gustan las experiencias más exclusivas el hipódromo pone a su disposición la Terraza Premium, una zona reserva donde poder disfrutar las mejores vistas al sky line de la capital, del Open Bar con cóctel reforzado y bebida, y de la música fusión con DJ en directo

Para completar este planazo, la música en directo acompañará a cada una de las Noches del Hipódromo. A partir de las 21:00 h. el Flamenkito será el protagonista para amenizar las primeras horas en el Jardín Norte, y las canciones más conocidas y pegadizas de los años 80 y 90 serán las encargadas de poner ritmo y diversión desde las 00:35 h. hasta las 02:30 de la madrugada en el Jardín Sur.

Recordamos que existen más de 2.000 plazas de parking gratis, y autobuses también gratuitos con salida cada 20 minutos a modo de lanzadera desde el Paseo Moret en Moncloa. (si los acontecimientos de la capital no permitieran la salida desde ese punto, se trasladaría a Avda. de la Complutense, frente al metro Ciudad Universitaria). El servicio comienza a las 20:30 horas y termina a las 02:00 de la madrugada.

Entrada de adulto a 12 € y gratuita a los menores de 14 años (acompañados por un adulto).

ABC Pronostica 1ª CARRERA: (2) DON SANCHO - (1) FALKIRK - (3) PANTHEUR 2ª CARRERA: (4) PIRATE - (5) TRUST IN YOU - (7) SANTAREM 3ª CARRERA: (2) BENIJO’S BRAVE - (7) WAR AND GLORY - (3) DREAM OF GLORY 4ª CARRERA: (3) SUPER JOHN - (6) JAROCHO - (5) CORPS ACCORDS 5ª CARRERA: (4) FEE DU BIEN - (2) KARIBBEAN DREAM - (1) FABIOLA