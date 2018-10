Golf | Andalucía Valderrama Masters Sergio García logra su tercer título en Valderrama El castellonense superó por cuatro golpes al irlandés Shane Lowry en un torneo marcado por la lluvia

MIGUEL ÁNGEL BARBERO

SAN ROQUE (Cádiz) Actualizado: 22/10/2018 15:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sergio García cumplió con los pronósticos y ganó el torneo que patrocina su Fundación en el mítico campo de Valderrama. A pesar de las continuas suspensiones que se han producido por la tremenda gota fría que ha asolado la costa mediterránea (hasta siete veces hubo que retirar a los jugadores y a los espectadores del campo), al final el resultado fue el apetecido. El público disfrutó con su ídolo y todo el mundo quedó contento con la victoria del castellonense (-12), con cuatro golpes de margen sobre el irlandés Shane Lowry.

"Para mí es muy especial ganar aquí por tercera vez -señaló el de Borriol al terminar- porque es mi campo preferido y siempre me siento muy a gusto aquí. Ha sido un año duro por distintos motivos y creo que es una buena manera de reconducirlo". Aunque su principal rival se le llegó a acercar a un golpe en el hoyo 13, García hizo un birdie en el 14 que, unido a un doble bogey de Lowry en el 15 le volvió a dar oxígeno. Los últimos agujeros ya fueron un paseo triunfal. Y eso lo reconocieron hasta sus propios compañeros. "Me alegro muchísimo por él -comentó Gonzalo Fernández-Castaño, que alcanzó su objetivo de retener la tarjeta del Circuito Europeo con su quinto puesto (-4) -. Es el mejor en este campo y lo demuestra cada año; es como si lo hubieran diseñado para él".

Con el trabajo de este año ya concluido, ahora queda pensar en el futuro. Están asegurados un gran campeón y un gran campo. El binomio perfecto para conseguir un torneo perfecto. Sin embargo, hay veces que no es todo tan bonito como se quiere pintar. En esta ocasión han faltado muchos de los mejores jugadores del ranking mundial y Sergio no quiere que eso vuelva a suceder. "Creo que tanto este club como mi Fundación se merece un plantel de mayor nivel y eso se soluciona cambiando las fechas y buscando un lugar en el calendario donde no nos hagan sombra otros torneos", afirmó con seriedad. Esta misma semana se celebra el Mundial en China y esa es la razón de la desbandada de este año, por lo que se han establecido conversaciones al más alto nivel para huir de esas competiciones rivales. Es de esperar que lleguen a buen puerto, porque si no, la amenza está sobre la mesa: "igual el año que viene no estamos aquí ni nosotros, ni el torneo".