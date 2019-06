GOLF - Estrella Damm Andalucía Masters Sergio García y Valderrama, el idilio que no cesa El castellonense (-5) arranca a un golpe del liderato y mantiene muy vivas sus opciones a un cuarto título

Un año más, la historia sigue igual en Valderrama. Sergio García comenzó a volar alto desde el primer día (66 golpes) y si no acabó como líder fue porque Victor Perez osó a discutir su supremacía, con un impacto menos. "Estoy súper contento, porque hacer seis bajo par sin cometer ningún bogey en este campo es dificilisimo", comentó entusiamado el francés. No obstante, su liderato promete ser efímero, ya que en la segunda vuelta jugará por la tarde y no disfrutará de la ventaja de encontrarse con unos greens tan receptivos como los que disfrutó en su vuelta mágica.

También en el turno bueno jugó el castellonense, pero en su caso comenzar con una vuelta de menos 5 se está convirtiendo en algo rutinario. "Este es un recorrido que hay que conocer, donde si juegas bien te da mucho y si lo haces mal también te penaliza duramente -comentó al terminar-. Yo he tenido la suerte de jugar muy bien y de patear decentemente, de ahí mi resultado. No voy a decir que haya sido mi mejor vuelta en Valderrama (el año pasado hice un -6), pero sí una de las que más a gusto me he sentido".

Esta apreciación es importante, porque el castellonense afrontaba esta prueba con el interrogante de su estado de forma, que no estaba muy boyante después de no pasar el corte la semana anterior en el BMW de Alemania. "Este es mi campo preferido, el torneo está amparado por mi Fundación y me siento como en mi casa. No cabe duda de que eso siempre ayuda para recuperar las buenas sensaciones". Durante su recorrido, que ha transcurrido en unas condiciones climáticas perfectas al estar el cielo encapotado sin que apretase mucho el sol, se ha visto acompañado por cientos de seguidores que han disfrutado de su precisión de tiralíneas, algo muy difícil de repetir en las tres vueltas que quedan por delante. Por eso, García no quiere lanzar las campanas al vuelo. "Estamos solo en la primera jornada y queda mucho golf por delante. No adelantemos acontecimientos y queramos vender titulares que aún no han sucedido. He jugado bien y ya está; prefiero quedarme con eso y no pensar en un cuarto título consecutivo por el momento".

También con un optimismo moderado terminó Jon Rahm. Aunque su resultado no fue tan espectacular como el del de Borriol (69), le sirvió para romper el maleficio de no haberle ganado todavía al campo (en su anterior visita falló el corte con tarjetas de 74 y 75) y para demostrarse que su nueva estrategia es la adecuada. "El primer día no voy a ganar el torneo, pero si puedo perderlo -argumentó- por lo que estar bajo par siempre es positivo. Me he encontrado mucho mejor del dolor de cabeza que arrastraba en los días pasados por el jet-lag y, salvo en tres hoyos, he jugado muy centrado todo el día". El balance para el vasco es positivo, pues sin estar a tope se encuentra a tres golpes de García y con tres rondas de golf por delante. El espectáculo está asegurado, pues otros cuatro españoles también acabaron bajo par: Pablo Larrazábal y Adri Arnaus (-3) y Álvaro Quirós y Santiago Tarrío (-1).