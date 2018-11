Carreras de caballos Sigue en directo las carreras de caballos en el Hipódromo de La Zarzuela El protagonista de esta jornada será Román Martín, el mejor jockey español de la historia

Este domingo volvemos a tener otra cita en el Hipódromo de la Zarzuela con la novena jornada de carreras de caballos de la temporada de otoño. Seis emocionantes pruebas que comenzarán, como siempre, a las 11:30 horas de la mañana. Los aficionados que no puedan acercarse al hipódromo tienen la oportunidad de disfrutar de la retransmisión en directo de las carreras a través de la web de ABC.es en la modalidad de streaming. El protagonista de esta jornada será el gran Román Martín, el mejor jockey español de la historia. Entre algunos de sus múltiples logros figuran las diez veces como Campeón de España y las seis victorias en el Gran Premio de Madrid. Toda una leyenda de nuestro turf que dedicó su vida a las carreras de caballos como jockey y después como preparador.

La primera carrera de la mañana corresponderá al Premio Karluv Most (dentro del programa Made in Spain), para potros y potrancas de dos años. Once participantes desde el poste de los 1.800 metros. A priori debería ser un mano a mano entre Furioso y Cundinamarca, aunque estas carreras para los dos años son muy propensas a las sorpresas. Reine D’un Soir, Saga Daydream y Brigantiun, atentos al fallo.

Le seguirá el Premio Infanta Beatriz, para potros y potrancas de tres años, sobre la distancia de 1.600 metros. Doce ejemplares tomarán la salida. Los favoritos son Poporo, que viene de ganar y se encuentra muy en forma, y Barbarigo, baja de nivel y se apunta a la distancia de sus victorias, gran oportunidad. Metkaif la está rondando y será un enemigo muy peligroso. No nos podemos olvidar de Mythomane, que reapareció falto el otro día, pero ahora estará listo y siempre ha corrido muy bien este tipo de pruebas.

En tercer luga, se disputará el Premio Hipódromo del Real Club Pineda de Sevilla, hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 1.400 metros. Catorce participantes. Los favoritos en este complicado hándicap son Pitaya y Faramond, los dos segundos en su anterior salida. Volverán a luchar por la victoria. Jarocho, Joaquina y New Empire se lo pondrán muy difícil. La sorpresa podría venir de Tremendista y Fable of Arachne.

La cuarta carrera será el Premio Abdel, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de tres años en adelante, sobre la distancia de 1.400 metros. Doce participantes. Cuppacoffee destaca por clase, borda la distancia y, a pesar de llevar un peso muy severo, va a ser nuestro favorito. Mr Hobbs siempre está en la llegada y le encanta el metraje. Será un enemigo muy duro. Para completar el trío nos inclinamos por Son Bou, Ibai y Alejandría.

En quinto lugar se disputará el Gran Premio Román Martín, (dentro del Programa Made in Spain), para caballos y yeguas de tres años en adelante. Doce candidatos a la victoria y al premio de 24.000 euros, desde el poste de los 2.000 metros. Los dos máximos favoritos son Noray y Crumblecreek, pero yo creo que a Noray se le van a hacer largas las dos curvas. Crumblecreek, sin embargo, tiene un valor muy sólido y sus actuaciones le hacen temible. Hay que batirla. Doctor Oscar ha demostrado que tiene valor para pelearla. A Karlsburg, que reapareció de forma muy gris, se le ha visto mejorar en los trabajos y tiene valor para estar ahí. Hooponopono saldrá como siempre a marcar el ritmo de la carrera intentando sorprender. La sorpresa podría ser London Calling.

Cerrará la jornada el Premio Cría Nacional - Habit, (financiada por el MAPA), para caballos y yeguas de 3 años en adelante, nacidos y criados en España, que no hayan ganado en el año. Seis participantes, 2.100 metros de recorrido. Santiz destaca en esta compañía y no debería tener problemas para alzarse con el triunfo. Forbaibor y El Inca sobresalen para pelear por el segundo y tercer puesto.

Desde las 11 de la mañana el hipódromo madrileño ofrece el mejor plan de ocio de Madrid para toda la familia, en el que se puede disfrutar de una extensa y apetitosa oferta gastronómica, con food trucks, El Brunch de Mallorca, el Restaurante La Huella Lounge & Events y barbacoas, y de música en directo. Los niños pueden divertirse en los castillos hinchables y dar paseos en poni en el Club Pony Turf, y todo el que lo desee también podrá visitar el Museo Torroja situado bajo la Tribuna Norte.

Y de nuevo tendrás la oportunidad de conocer a tus ídolos de cerca, a los mejores jockeys de nuestro turf, en el espacio de “Firma de jockeys” que se realizará desde las 12:30 hasta las 14:30 h. Un lugar al que acudirán José Luis Martínez, nueve veces Campeón de España y con más de 1.000 victorias en su trayectoria; Óscar Ortiz de Urbina, único jockey español en ganar una carrera de Grupo 1 en Inglaterra, la máxima categoría del turf internacional; José Luis Borrego, ganador de más de 500 carreras; y los jinetes jóvenes Carlos Loaiza, Álvaro Gómez, y Alejandra Gutierrez, actual representante española en el Campeonato Mundial de aprendices. Allí recibirás postales firmadas por ellos, te podrás hacer fotografías y te enseñarán sus trucos como jinete en los “caballos mecánicos”, para que puedas sentir la emoción de una auténtica carrera de caballos. A los 100 primeros asistentes se les obsequiará con unas gafas auténticas de jockey.

Recordamos que, en la parte alta de la tribuna central, hay acondicionado un espacio preferente destinado al hospitality de empresas patrocinadoras como un punto de encuentro diferente que ofrece personalidad, espectáculo y calidad. Se denomina Palcos & Terraza Vip, y alberga 10 palcos y una terraza exclusiva para un máximo de 130 personas.