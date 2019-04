Sigue en directo la última jornada del Masters de Augusta

Actualizado: 14/04/2019 18:37h

Actualizar

Finau también al agua. Woods golpeó para asegurar y la dejó en el green. Se le pone de cara el Masters de Augusta al golfista estadounidense.

¡Molinari al agua en el 12! Golpe clave. Cara de drama del italiano. Se aprietan las cosas y se abre la puerta para todos los perseguidores.

En el hoyo 12, en cambio, dos tropiezos. Doble-bogey de Koepka (-9) y de Pulter (-7). Koepka estaba aguantando el ritmo de los de arriba, pero por culpa de este doble-bogey puede despedirse de la lucha.

Molinari, Woods y Finau firman un par en el hoyo 11. Las cosas, por tanto, siguen igual. El italiano lidera con -13 y le sigue el estadounidense con -11.

Hacemos una pausa y ponemos el foco en los amateurs. Así están las cosas (arriba):

¡Otro gran golpe de Tiger! Ahora en el hoyo 11. El golfista estaounidense quiere meter más presión a Molinari:

A lesson in trajectory.



Tiger Woods recovers with a skillful approach on No. 11. #themasterspic.twitter.com/mmfzijlDjC — Masters Tournament (@TheMasters) 14 de abril de 2019

El hoyo 10 trae sorpresas. Bogey de Tiger, que se pone con -11. También de Finau, que baja a -10. El líder Molinari firma un par y aumenta su ventaja a +2; se queda en -13.

El magnífico birdie de Schauffele del que hablábamos antes:

Así han sido los birdies de Molinari y Woods en el hoyo 8:

¡Y Schauffele logra otro birdie! El tercero en cuatro hoyos. Se pone con -10 y se mete en la pelea por el Masters de Augusta.

Rahm logra un birdie en el hoyo 13. Se pone en -9.

Final group is headed to the second nine.



Watch now on https://t.co/VlktfYOZUcpic.twitter.com/W8datEnHxX — Masters Tournament (@TheMasters) 14 de abril de 2019

Molinari aguanta la presión y sigue en -13.

Finau también firma un par en el 9 y se mantiene en -11. Turno de Molinari.

Qué maravilla de golpe de Woods en el hoyo 9. Midió a la perfección la fuerza y la pendiente. Consigue un par bajo presión con uno de los mejores golpes de lo que va de torneo.

Así ha estado el hoyo 8: Molinari, Tiger y Finau hacen birdie (par 5). Ninguno cede un milímetro y aguantan el pulso en la zona alta de la clasificación.

El golfista estadouninse aguanta el pulso y mantiene la distancia de un golpe. Woods firma un birdie y se pone en -12.

¡Y birdie de Molinari! Recupera el -13. El italiano mete presión a Tiger.

Finau logra un birdie y recupera el -11. Más presión en la zona alta.

Rahm consigue un par en el hoyo 11 y se mantiene en -8. Con esta misma marca están Day, Johnson, Fowler, Kuchar y Simpson.

La clase de Alex Noren:

Ojo, porque el estadounidense Koepka iguala a Woods en -11. A uno del líder. Recuerden que es el vigente campeón del PGA y del US Open.

El bogey de Molinari es el primero tras 49 hoyos.

Se aprieta la clasificación. Molinari firma un bogey y baja a -12.Tiger responde con un birdie y se pone en -11. Finau no lo ha aprovechado y sigue a -10.

Tiger Woods pulls within one of #themasters lead. Now on to No. 8... pic.twitter.com/UT9Lmcs6dz — Masters Tournament (@TheMasters) 14 de abril de 2019

Uno de los nombres propios de estos días es Tiger Woods. Tras volver a ganar un torneo y clasificarse para jugar la Ryder Cup el año pasado, el golfista estadounidense ha recuperado en el Masters de Augusta, sino su mejor nivel, uno muy cercano. Tiger está en -10 y tiene a Molinari en su punto de mira. ¿Conseguirá hoy su quinta chaqeta verde?

Molinari encabeza ahora mismo la clasificación con -13. El español Rahm, por su parte, tendría que recuperar cinco golpes al italiano. Está en -8.

Antes de nada, le recordamos dónde puede ver el Masters de Augusta.

¡Bienvenidos al directo de la última jornada del Masters de Augusta! Siga en ABC el desenlace del primer grande de la temporada de golf. Tiger Woods lucha por su quinta chaqueta verde. También están en la lucha Francesco Molinari -es el líder al comienzo-, Tony Finau o Brooks Koepka entre otros. Jon Rahm apura las opciones que le quedan por el título.