El susto de Angelica Bengtsson tras romperse la pértiga en pleno salto

Angelica Bengtsson se llevó un susto tremendo durante la final del salto con pértiga femenino. La sueca se disponía a hacer su segundo intento sobre 4,80 cuando la pértiga se rompió en el momento justo en que tomaba impulso en el salto. Bengtsson cayó al suelo mientras un trozo de la pértiga salía despedido sin control.

Por fortuna, Bengtsson no había cogido aún demasiada altura, por lo que su caída no tuvo consecuencias.

Swedish pole vaulter Angelica Bengtsson snaps her pole and nearly smacks her head on the ground. She comes back to break the national record and is among the last six competing. pic.twitter.com/NMoeTZqPGw