El Tigre que regresó de los infiernos El año 2018 fue el bálsamo que necesitaba el estadounidense para volver a sentirse un jugador importante. Es su quinta chaqueta verde, la primera desde 2008

El mundo del deporte, como espectáculo de masas que es, está deseoso de tener grandes historias que contar. Los deportistas son los héroes de la actualidad y, al igual que los antiguos caballeros en los cantares de gesta, dejan sus hazañas impresas para la posteridad en forma de récords y títulos.

Sin embargo, hay otra modalidad muy apreciada por los aficionados que es la de los renacimientos, esos momentos mágicos en los que los grandes campeones vuelven por sus fueros después de que por diversas circunstancias hubieran olvidado ya sus mejores momentos. Como para las figuras no pasa el tiempo y, aunque siempre se les buscan sustitutos, nadie se cansa de verles triunfar. Especialmente cuando se vieron fuera de la actividad y luego fueron capaces de regresar a lo más alto.

El mundo de la Fórmula Uno ha sido propicio para los retornos triunfales, como cuando Niki Lauda volvió a ser campeón del mundo en 1977 después de sufrir un dramático accidente el año anterior que casi le cuesta la vida o cuando Alain Prost logró su cuarto título en 1993 después de haber pasado una campaña retirado. También el fútbol americano vio en Payton Manning un modelo de persistencia cuando sumó su segunda Superbowl en 2016 después de una lesión vertebral en 2011 que estuvo a punto de dejarle en silla de ruedas.

Las dolencias físicas han sido motivo de superación para los elegidos y, así, José Mari Olazábal pudo ganar su segunda chaqueta verde en Augusta en 1994 después de pasarse dos años postrado en la cama con artritis reumatoide; o Monica Seles llevarse el Open de Australia de 1996 después de ser apuñalada por un desquilibrado en 1993. Pero si a estos problemas de salud le sumamos también los personales, el personaje de referencia es, sin duda, Tiger Woods.

El californiano representaba al héroe perfecto. El número uno destinado a romper todos los registros y a dejar una huella indeleble en la historia del deporte. Dominaba el ránking mundial y era capaz de ganar un grande con esfuerzos sobrehumanos –el Open USA de 2005 se lo llevó con rodilla rota y entre ostensibles gestos de dolor–. Aunque su fortaleza mental y su entrenamiento cuasi militar le permitían esas proezas y muchas más, su realidad más cercana dio al traste con ese mundo de película en 2009. Su mujer descubrió sus infidelidades y se vio inmerso en un sonado divorcio que le hizo pasar por diversos programas de desintoxicación, además de verse inmerso en procesos policiales y judiciales. Acuciado por la presión, volvió a competir al máximo nivel y se reencontró con el éxito en 2012 (tres veces) y 2013 (cinco), cuando volvió a ser el número uno en ganancias. Pero entonces su cuerpo dijo basta definitivamente. Entró en un carrusel de intervenciones quirúrgicas que no terminaron de ser efectivas y que acabaron por frustrarle definitivamente.

Así que en 2017 decidió dar un giro completo a su vida. Optó por descansar, quitarse toda atadura exterior (por primera vez cambió de palos y prescindió de un entrenador) y se dedicó a escuchar a su cuerpo y no a su mente. «Soy consciente de que ya no me recupero tan pronto como antes y de que tengo que medir mucho mis esfuerzos; pero me sigo sintiendo competitivo y me encanta ganar», declaró. Con esa filosofía reapareció en Bahamas hace un año, ha progresado mes a mes y vuelve a estar a tope. El Tigre ha olido la sangre y afila sus garras. En 2019 atacará los grandes.