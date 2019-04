Titan Desert «La Titan Desert no es un juego de niños» La muerte de un ciclista durante la segunda etapa de esta prueba ciclista por el desierto reabre el debate sobre la participación de amateurs en carreras extremas

Atravesar desiertos en bicicleta bajo un sol abrasador, correr una maratón por las gélidas llanuras del polo norte con temperaturas bajo cero o subir a lo más alto de una montaña más rápido que nadie. Retos que suenan a locura, pero que cada vez son más habituales. Proliferan en eventos que mezclan la competición deportiva con el desafío personal. Una aventura que lleva al límite al cuerpo humano y que, en ocasiones, termina en tragedia. La muerte del ciclista amateur Fernando Civera en la «Titan Desert» ha reabierto el debate sobre la regulación de este tipo de pruebas cuyos controles médicos son, a veces, demasiado laxos o inexistentes.

Por ejemplo, en esta carrera que discurre por el desierto del Sahara no es necesario más que un certificado médico que corrobore que puedes llevar a cabo la actividad deportiva para poder participar. Ni siquiera es obligatoria una prueba de esfuerzo previa a la inscripción. «La Titan no es cosa de niños. Es algo muy serio como para no venir debidamente preparado. Hay muchos corredores a los que ves con sobrepeso o que fuman antes y después de la etapa. Cosas que no cuadran», señala Josep Betalú, uno de los veteranos de la carrera, campeón en las tres últimas ediciones.

Civera era uno de esos amateur que se enfrentaban por primera vez al «reto de su vida». Venía preparado, aseguran desde la organización, pero eso a veces no es suficiente. «Muchas cardiopatías pueden permanecer ocultas si no se estudian. Incluso en una persona que hace deporte habitualmente a un ritmo alto. Por eso es aconsejable realizar una prueba de esfuerzo bajo supervisión médica. No hay nada demostrado científicamente en relación a estos asuntos, pero un electrocardiograma en algunas circunstancias puede sacar a la luz una cardiopatía incompatible con el esfuerzo a un ritmo alto», explica a ABC Julián Villacastín, cardiólogo experto en arritmias.

Factores adversos

El calor es un factor clave en un posible fallo cardiaco, porque las altas temperaturas provocan una serie de cambios en el organismo que pueden poner en riesgo crítico la salud. Por eso, en pruebas como la «Titan Desert»es tan importante saber dónde está el límite de cada uno. «No es tanto la distancia, sino cómo se lo tome cada uno. A veces es mejor parar y disfrutar. Hay que hacer deporte, pero siempre con control. Da igual que sea en una maratón en el desierto que en una carrera popular», explica Villacastín.

Aun así, ni la preparación ni un estudio previo reducen a cero las posibilidades de que ocurra una desgracia como la de Civera. «Cualquier corazón llevado al límite puede fallar incluso si antes se había diagnosticado como normal. Por eso hay que tener claro que hay unos síntomas que se deben tener en cuenta mientras practicamos deporte y que nos indican que debemos parar la actividad si sentimos alguno de ellos», afirma. El dolor en el pecho, las palpitaciones anormales, los mareos o la pérdida de conocimiento son alguno de estos síntomas. «Antes de comenzar la primera etapa, coincidiendo con las verificaciones, se le da a todos los corredores una serie de consejos sobre cómo afrontar las jornadas sobre la bicicleta y se les explica el protoco a seguir en caso de emergencia», señalan desde la organización de la «Titan Desert». Ese protocolo se activa cuando un corredor se pone en contacto con los responsables a través de su móvil o del geolocalizador. Así lo hizo Civera, al que se encontraron ya fallecido cuando llegó el helicóptero hasta su localización, en una zona de dunas muy dura por donde transitaba sin compañía.

Asumir los riesgos

La etapa de ayer quedó neutralizada como señal de duelo en el día más triste de los 14 años de historia de la prueba. El pelotón se lamentaba por lo ocurrido, una desgracia inesperada que puso sobrealerta al pelotón. Uno de los que conoce bien la dureza de la «Titan Desert» es Jaime Alguersuari, expiloto de Fórmula 1 y un habitual de este tipo de carreras extremas. «Todo el mundo sufre, vayas más preparado o menos. Los que van a ganar y los que no, pero lo que tienen que tener claro todos es que se trata de una prueba para disfrutar, no para jugarse la vida. Cada uno debe ser responsable de sus actos. Conocer dónde se mete y si estás preparado para ese desafío», señala a ABC.

El catalán cree que la responsabilidad última es de cada participante. «En motos, en la Isla de Man, hay una carrera en la que cada año mueren pilotos. Es muy peligrosa y siempre se dice que hay que cancelarla y no se hace. El que va a allí sabe que se expone a un peligro y en este tipo de carreras por el desierto o en la montaña, igual. La organización de cada una pone un desafío y el que quiere, lo acepta. Hay gente que quiere asumir esos riesgos y hay que respetarlo», apunta.

Mientras, la carrera volverá hoy a la normalidad con Fernando Civera en el recuerdo de todos los corredores, que le rendirán homenaje en las tres etapas que restan en la «Titan Desert»más triste de la historia.