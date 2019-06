Varios padres se pelean durante un partido de béisbol de niños de siete años

Una pelea entre padres durante un partido de béisbol ha escandalizado a Estados Unidos. Las imágenes difundidas muestran la violenta pelea protagonizada por varios progenitores tras una decisión arbitral.

Ha ocurrido en Lakewood, en el estado de Colorado. El partido se estaba celebrando en el Westgate Elementary School entre niños de siete años. Una decisión del árbitro –de trece años– desató la ira de parte de los padres que se encontraban en la grada.

These adults took over the field and began assaulting each other on 6/15 during a youth baseball game. We're looking for any info, in particular to ID the man in the white shirt/teal shorts. Several people have already been cited in this fight and injuries were reported. pic.twitter.com/ieenhwCrbU