A por laterales con inversión «sostenida»

A dos días del estreno liguero ante el Levante en el Villamarín, el trabajo de planificación convence en el club y está prácticamente completado, a falta de un par de retoques en el capítulo de fichajes en los que la comisión deportiva trabaja para terminar de equilibrar la plantilla de Setién. En este sentido, la prioridad es clara: intentar traer a dos futbolistas para reforzar los laterales. Especialmente problemático es el costado izquierdo, donde tras la salida de Durmisi, Junior se queda como el único especialista para el entrenador, que ha llegado a ubicar a Tello en esa demarcación durante la pretemporada. Serra también maneja varios nombres para el lateral diestro. Ya fue vinculado el de Mbabu (Young Boys) y se negoció por Montoya, que finalmente se marchó al Brighton tras la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el Valencia. Las alternativas que se barajan son varias para ambos perfiles y el balear valora asimismo la polivalencia y versatilidad que puedan aportar los futuribles.

«Es cierto que nos gustaría ampliar un poco más en cantidad y calidad esta plantilla, que ya es muy fiable. Será difícil que podamos igualar y superar lo que ya hay», admitía ayer el vicepresidente deportivo del Real Betis, Lorenzo Serra Ferrer, durante el acto de presentación de Sidnei Rechel, sexto refuerzo verdiblanco. La inversión que resta para rematar el plantel irá destinada a fortalecer los laterales o carrileros. En este sentido, desde Francia se apunta a que los verdiblancos han contactado con el Toulouse interesándose por el zurdo François Moubandjé, de 28 años y 1,80 metros. Es titular indiscutible en su equipo y aunque nació en Camerún posee la nacionalidad suiza. De hecho, Moubandjé es internacional absoluto por el combinado helvético y formó parte de la lista de 23 convocados para el último Mundial de Rusia. No solo puede actuar como lateral, su posición natural, sino que también puede hacerlo como central y esa polivalencia es la que se busca precisamente por Heliópolis.

Además del Betis, Moubandjé también está en el radar de la Real Sociedad y del Oporto portugués. Otro conjunto de LaLiga, el Alavés, realizó recientemente una oferta de 1,5 millones de euros por el jugador que fue rechazada por el Toulouse. El club galo quiere entre cuatro y cinco millones de euros por el internacional suizo, elemento clave en la plantilla de Alain Casanova. Moubandjé fue titular el pasado viernes en la primera jornada de la Ligue 1, en la que el Toulouse cayó por 4-0 ante el Olympique de Marsella en el Vélodrome.

Hay suficiente disponibilidad económica para incorporar a estas dos últimas piezas en los carriles, aunque no habrá grandes dispendios. El presidente, Ángel Haro, definía en este sentido los límites y la situación de la caja para afrontar los fichajes postreros: «A nivel económico, aún no hemos agotado el límite que LaLiga nos impone y tenemos cierta holgura para poder completar la plantilla. Pero no sólo pensamos en este aspecto, tenemos que jugar además con proyección de cash flow a medio plazo, deudas que se tienen, el gasto de las obras, el convenio, del que queda ya poco… hay que ser relativamente conservador», explicó ayer Haro.

Queda en un segundo plano la posibilidad de incorporar un mediocentro. Serra detalló el motivo, directamente relacionado con el elevado nivel que concentra actualmente la plantilla en esa posición: «Si nos ponemos en la realidad, con William Carvalho, Guardado, Canales, Boudebouz… ¿Cómo podemos mejorar esto?», comentó el balear.