Alexis y las ofertas por Junior y Lo Celso: “Los números que están saliendo no son verdad”

Los otros nombres propios por los que se le han preguntado a Alexis Trujillo durante su comparecencia en la radio oficial del Betis han sido Junior Firpo y Giovani Lo Celso, precisamente los futbolistas que más están sonando para abandonar la disciplina del conjunto verdiblanco durante el verano.

El coordinador del nuevo área deportiva del equipo bético ha respondido sobre este asunto que “se están hablando de propuestas y valores a día de hoy de unas cantidades que no son verdaderas ni existen. Es cierto que hay intereses, que ha habido equipos que han venido preguntando pero a día de hoy los números que están saliendo no son verdad. Quedan dos meses y diez días para que el mercado se cierre y aún queda mucho”.

Alexis explicaba también que “hay muchos rumores sobre jugadores nuestros y también sobre futbolistas que nos intereses a nosotros. Se va a tratar cada caso y no se va a obviar la parcela deportiva, no se va a mirar sólo el dinero. Tenemos una plantilla muy competitiva y de muy buen nivel. Tenemos los puestos a mejorar consensuados con el entrenador y su cuerpo técnico. Hay situaciones que ahora nos gustaría pero que a día de hoy son inalcanzables a día de hoy. Pero es vedad que durante el transcurso del mercado igual sí podemos tener posibilidad de ir a por opciones de concretar alguna. Tenemos nuestro presupuesto y no nos podemos pasar”.

Por último, quiso mandar un mensaje a los aficionados del Betis: “Vamos a intentar reforzar el equipo dentro de nuestro presupuesto para que se aumente el nivel de la plantilla. Que la plantilla que quede conformada a final de agosto va a hacer lo posible y lo imposible para dejar al Real Betis Balompié en el mejor lugar posible. En la medida que tengamos posible tendremos a los jugadores que creamos oportunos”.