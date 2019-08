En el inicio de la semana que sirve de pistoletazo de salida para LaLiga Santander 2019-20, el Real Betis se ha lanzado definitivamente a conseguir el fichaje de Borja Iglesias. Ya contábamos en la edición de ayer que tras un fin de semana sin novedades y después de ver cómo el equipo cerraba de forma preocupante la pretemporada tras la derrota y el mal juego frente al Deportivo de La Coruña, los rectores heliopolitanos aprovecharían estos días para acelerar en la llegada del delantero gallego.

Según pudo saber ABC de Sevilla, durante la tarde de ayer el club heliopolitano realizó avances que las partes consideran casi definitivos en la contratación del goleador nacido en Santiago de Compostela. La entidad bética y el Espanyol tienen prácticamente alcanzado un acuerdo de forma definitiva que durante durante los sucesivos días de esta semana debe cristalizarse y hacerse oficial. Faltan algunos detalles por concretarse en la operación, que al cierre de esta edición aún no habían trascendido, ya que en el conjunto barcelonés cualquier operación tiene que pasar por el despacho de Chen Yansheng en China. Éste tendría aún que autorizar y dar su consentimiento a un acuerdo que desde el entorno del club blanquiazul aseguran a este periódico que se realizará durante esta semana. En el conjunto verdiblanco también existía anoche un optimismo generalizado tras las últimas gestiones realizadas durante toda la jornada de ayer para conseguir, por fin, el fichaje del ansiado futbolista que reforzará el ataque bético de cara a la próxima temporada.

Además, también ha podido conocer este periódico que el futbolista, que mantenido una actitud profesional ejemplar con el club con el que aún tiene contrato, se ha ido despidiendo en los últimos días de compañeros y empleados del club blanquiazul, sobre todo durante el fin de semana. Hay que recordar que hasta la fecha el Espanyol ha disputado tres encuentros oficiales, correspondientes a la segunda y la tercera eliminatoria previa de la Liga Europa y que, aunque llegase a un acuerdo con el Betis hace ya varias semanas ha competido y ha llegado a sumar a su cuenta goleadora en 2019 trs tantos más. El cuarto partido oficial del verano 19-20 del equipo espanyolista está programado para este jueves en el RCDE Stadium, frente al Lucerna en el encuentro de vuelta de la tercera eliminatoria previa de la competición continental y en dicho encuentro, si todo marcha como esperan, tanto los clubes y el propio jugador, Borja ya no estaría a disposición de David Gallego, dado que además, el pase de los barceloneses a la ronda de play off está sentenciado tras el 0-3 del choque de ida jugado en Suiza la pasada semana. Otras fuentes aseguraban a última hora de la noche de ayer que si todavía no se ha producido el acuerdo definitivo antes del jueves, lo lógico es que juegue, ya que el técnico blanquiazul no ha tenido dudas sobre la participación e implicación del gallego en toda la pretemporada.

El Betis y el Espanyol llevan más de mes y medio negociando por Borja Iglesias. El conjunto catalán siempre se ha remitido al pago íntegro de la cláusula de rescisión del ariete gallego cifrada en los 28 millones de euros, pero el equipo verdiblanco no alcanzaba a llegar a ese abono directo y propuso fórmulas para aplazar dicha cantidad. Incluso, en el inicio de las negociaciones los rectores béticos estaban dispuestos a incluso pagar más de los 28 millones para poder conseguir que el Espanyol aceptase aplazar el abono total. Finalmente, tras el último acelerón en las negociaciones durante la jornada de ayer, la fórmula que ya convence a los rectores del club blanquiazul es la del abono de 20 millones ahora y ocho más el próximo curso.

Todas estas gestiones están encaminadas para que Borja Iglesias, a quien Rubi conoce a la perfección tras haberlo entrenado la pasada temporada en el Espanyol, se incorpore durante esta semana a la disciplina del Real Betis y esté a disposición del técnico de Vilassar de Mar, es el deseo de todos, para el debut liguero del domingo frente al Valladolid en el Benito Villamarín a partir de las 21 horas.

Desde que la pasada semana en el Espanyol anunciaran que el Betis había vuelto a la carga, sobre todo tras las salidas de Junior, Camarasa y Lo Celso, y prácticamente a la vez reconocían que ya estaban pensando en aceptar fórmulas para diferir el pago de la cláusula de rescisión, la táctica de desgaste que ha ido teniendo el Betis en esta partida de ajedrez que está suponiendo la incorporación de Borja Iglesias poco a poco va ofreciendo sus frutos con el único objetivo de complacer al entrenador con un futbolista deseado y cumplir con la necesidad de fichar gol tras lo visto en la pretemporada. Durante la preparación, el problema ante la portería contraria no parece haberse solventado, así que urge reforzar la vanguardia del equipo. El culebrón llega a su final.