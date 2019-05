Avances que convierten a Rubi en la opción prioritaria al banquillo del Betis

Esta semana debe ser clave para conocer el nombre del nuevo entrenador del Real Betis a partir de la temporada 2019-20. En el club verdiblanco tienen claro que la decisión no debería alargarse demasiado en el tiempo porque, una vez se confirme el encargado de hacerse con el banquillo bético, hay muchos asuntos sobre la mesa. El nombre de Joan Francesc Ferrer, «Rubi», sigue siendo uno de los mejores colocados para dirigir al Betis la próxima temporada. Como se publicó ayer en estas mismas páginas, el técnico catalán se encuentra en la reducida lista de candidatos que manejan en la comisión deportiva del conjunto bético. La dificultad se encuentra en que Rubi, que ha metido al Espanyol como séptimo clasificado en la Liga Europa del próximo curso, cuenta con una cláusula indemnizatoria para poder abandonar el club blanquiazul, además de la vinculación sentimental que tiene con el club de toda su vida. Es Rubi, por tanto, el que tiene que dar el paso.

En este punto ABC de Sevilla ha podido saber que durante el día de ayer el Betis y Rubi avanzaron en la negociación y que el catalán se ha convertido en la opción prioritaria a día de hoy. En el entorno del equipo blanquiazul ya se conoce que desde hace unos días el técnico de Vilasar de Mar cuenta con una propuesta importante de del conjunto verdiblanco. Ésta se trata de un contrato largo para que la entidad continúe con el proyecto de crecimiento iniciado hace dos temporadas con Quique Setién y unas condiciones económicas que mejorarían de largo las que tiene actualmente en el equipo espanyolista.

Eso sí, al preparador barcelonés le falta arreglar su situación con el Espanyol. En caso de que en los próximos días Rubi y el club blanquiazul solventen sus asuntos, el Betis agilizará el resto de gestiones con el técnico catalán y lo podrá anunciar oficialmente para que el proyecto de la temporada 19-20 pueda arrancar con la primera piedra confirmada. Todo ello sin descartar que hay otros técnicos con los que se han contactado en la recámara y tampoco hay que dejar de lado que exista la posibilidad de algún tapado.

Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del conjunto bético, acudió ayer a la gala por el 25 aniversario del programa «Libre y Directo», de Radio Sevilla -lo hizo de forma personal, algo que no gustó a los rectores del club verdiblanco-. El balear, que comparecía públicamente por primera vez después de la marcha de Quique Setién, fue cuestionado por el asunto del entrenador, como no podía ser de otra forma. Y respondió que «dentro de la terna que estamos valorando no creo que se vaya a alargar mucho más. Estamos en ello. Con el entrenador, queremos buscar equilibrio en el proyecto para poder seguir creciendo. Lo que sí es cierto es que tenemos la responsabilidad de elegir a la persona, mucha ilusión para seguir con el proyecto y mejorarlo si es posible». Además, Serra Ferrer subrayó las intenciones que existen en Heliópolis de cara al futuro inmediato. «Tenemos que tener ilusión y compromiso para intentarlo. A lo mejor tardaremos un poco más, pero la idea tiene que ser esta».

Así las cosas, con Rubi a día de hoy como opción prioritaria tras el avance producido entre ambas partes, el Betis espera la contestación definitiva del preparador catalán para conocer el sustituto de Setién al frente del primer equipo heliopolitano.