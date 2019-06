Barragán y su continuidad en el Betis

Antonio Barragán afronta su tercera temporada en el Real Betis con la intención de revertir su situación personal en relación a su participación y aportación a la campaña 18-19 en la que fue relegado a un papel secundario por parte del técnico Quique Setién respecto al número de partidos y el rendimiento que ofreció en el curso 17-18. Hay que recordar que en el verano de 2017, Barragán llegó al Betis cedido por parte del Middelsbrough inglés, aunque si el lateral nacido en Pontedeume disputada un mínimo de partidos en el contrato de préstamo había una opción de compra obligatoria. El futbolista, pese a que el equipo verdiblano cayó precipitadamente en la Copa del Rey, motivo por el cual ese número mínimo de partidos descendía, llegó a disputar un total de 31 partidos en su primera temporada, por lo que se ganó en el terreno de juego seguir en la disciplina bética y confirmar su regreso al fútbol español. Al final, el 1 de julio de 2018 el Betis hacía oficial la ampliación del vínculo con Barragán por dos temporadas más, hasta el 2020, después de abonar al conjunto británico una cantidad que rondaba el millón de euros por el traspaso después de la cesión.

En sus dos primeros años como futbolista del Betis, Barragán ha vivido las dos caras del fútbol. Pasó de contar prácticamente y ser un fijo para el entrenador, ofreciendo un rendimiento bastante positivo para que el equipo terminara consiguiendo la clasificación para Europa en su primera temporada, a ser relegado a un segundo plano en la segunda campaña, en un curso en el que el Betis iba a disputar más partidos y en el que el hispalense contó bastante menos para Setién. Así que ahora, con nuevo entrenador y cuerpo técnico es interesante conocer qué va a ocurrir con su futuro.

Para conocer detalles más de cerca, ABC de Sevilla ha contactado con la agencia de representación del jugador y de momento muestran total tranquilidad. Ya conocen de primera mano que Rubi tiene muy bien considerado a Barragán y que el club, a fecha del corriente, no les ha dicho nada de salir. No niegan que hayan recibido intereses de equipos en hacerse con los servicios de un jugador contrastado en Primera división y que ha cumplido hace pocas fechas los 32 años -uno de ellos, según una información a la que ha tenido acceso este medio, ha sido el Getafe-, pero, en principio, no se esperan movimientos importantes. Además, Barragán ha mostrado en el club su intención de continuar y, al menos cumplir su contrato. Así, se puede hablar, teniendo las reservas obligadas en este tipo de gestiones en el mundo del fútbol, de que el jugador continuará al 99 por ciento defendiendo la camiseta del Betis durante la temporada 2019-20. Con todo ello, Barragán comenzará la pretemporada a las órdenes de Rubi y su cuerpo técnico a partir del próximo viernes 5 de julio.

Aún así, también habrá que estar pendientes a cómo avanza el mercado. En cuanto al lateral derecho, Barragán y Emerson son los futbolistas que cuentan por el momento para el entrenador de Vilassar de Mar, dado que, como este periódico publicó hace dos días, el club tiene decidido que sea Francis el que abandone la disciplina del equipo, con una cesión o con un traspaso con opción de recompra para el club verdiblanco, ya que la intención es no desprenderse definitivamente del de Coín. Pero si el Betis llegase a ingresar unas altas cantidades de dinero y apareciera alguna oportunidad de mercado de un alto nivel para esa posición, nadie descarta que la entidad aproveche esa situación, lo que afectaría directamente al exjugador del Valencia, Deportivo de La Coruña, Valladolid, Sevilla o Liverpool. Eso es algo que podría ocurrir en julio o en agosto y siempre y cuando el conjunto heliopolitano sume un dinero considerable por ventas y cubra principalmente las posiciones que dejen libres los traspasos.