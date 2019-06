El Betis ata la negociación con el Espanyol para incorporar a Rubi

El Betis intentó ayer acelerar la negociación con el Espanyol para cerrar de una vez el fichaje de Rubi como nuevo entrenador hasta la temporada 2021-22. Y logró avanzar de tal manera que las partes dan por atada la operación a falta de hacerla oficial durante el día de hoy, una semana después de que se desvelara el cierto interés del club heliopolitano por los servicios del técnico para que ocupara el puesto en sustitución de Quique Setién.

El Espanyol ha pretendido ganar tiempo y algo más de dinero con este movimiento. En principio, los responsables del club barcelonés trataron de convencer a Rubi para que no aceptara la oferta del Betis y le propusieron una mejora en las condiciones económicas, bajas para la media en Primera. Sin embargo, el técnico estaba totalmente convencido de integrarse en el proyecto del Betis, que le mejoraba el salario de manera notable y le presentó un plan de trabajo por tres temporadas. Soportó una fuerte presión Rubi, que se mostró firme al confirmar ante los dirigentes del equipo blanquiazul que su destino sería el Betis.

Una vez desechada esta vía, el Espanyol quiso ganar tiempo y sacar el máximo rendimiento económico a la operación defendiendo sus derechos. No existe una cláusula de rescisión como tal en la marcha de Rubi, sino que depende de lo que le quedara por cobrar en el contrato firmado hasta 2020. De ahí que la cantidad pudiera incluir muchos conceptos como la prima por entrar en Europa, sí conseguida este curso y que el Espanyol trató de renegociar para evitar abonarla. Este punto es el que más ha retrasado el acuerdo final.

El acercamiento definitivo se produjo ayer, cuando el Betis aceptó abonar una cantidad mayor y el Espanyol rebajó sus pretensiones iniciales. Las partes dan por cerrado el acuerdo en esta ocasión, a la espera de poder reflejarlo en el documento definitivo y pasarlo a la firma de los protagonistas. El trabajo ha sido delicado por parte de los dirigentes de los dos clubes y de la agencia de representación de Rubi, en este caso Bahía Internacional.

Las condiciones del acuerdo entre Rubi y el Betis llevan selladas varios días. En el club verdiblanco se pusieron manos a la obra con la negociación con el técnico días después de que Quique Setién planteara, antes de jugar en el Santiago Bernabéu, que no se veía con fuerzas para una tercera temporada dado el mal ambiente existente en su contra. El consejo de administración verdiblanco valoró las opciones del mercado y la comisión deportiva fijó el objetivo en Rubi, entrenador que conoce a la perfección LaLiga, accesible por sus condiciones económicas y que mantiene el estilo futbolístico con el que ha sido confeccionada la plantilla actual.

Trabajando desde ya

Tras una larga conversación con los responsables de la comisión deportiva, Rubi dio su consentimiento y la negociación con los agentes fue rápida para acordar los tres años de contrato. Desde esa fecha Rubi ha estado ya asesorando al Betis en los siguientes movimientos que se van a realizar en la planificación de la plantilla para la temporada 2019-20. De esta forma, el retraso provocado por la presión del Espanyol, donde no gustó esta negociación a sus espaldas, no ha afectado en demasía a la colaboración de Rubi con el club aunque sí ha provocado que los dirigentes verdiblancos tuvieran que dedicarle más horas de lo esperado a un asunto cuya resolución no esperaban que fuera ni tan difícil ni de tan largo recorrido.

De todas formas, el caso Rubi está en su recta final tras el avance más que decisivo que se dio en la tarde-noche de ayer entre las partes. De hecho se planteó que pudiera hacerse oficial a última hora del lunes pero este paso final se ha dejado para el día de hoy, si no hay nuevas complicaciones que ya no se esperan, para que Rubi pueda viajar a Sevilla y ser presentado como nuevo entrenador del Betis. Hasta la fecha las incorporaciones de Rubi y de Juanmi son las primeras del Betis para esta campaña, más allá de la compra de Lo Celso y de la adquisición de Emerson a partir de julio.