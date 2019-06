Betis: Borja Iglesias, meta condicionada

El Betis quiere fichar a Borja Iglesias. Es el objetivo número uno para la delantera. Sin embargo, la operación no es sencilla para el cuadro de Heliópolis, que no puede asumir en estos momentos el pago íntegro de la cláusula de rescisión del delantero gallego, de 26 años. Los verdiblancos quieren plantearle al Espanyol una operación con pagos diferidos y en la que el club catalán pueda obtener mayor beneficio que los 28 millones de la cláusula al poder hacerlo a plazos pero las relaciones con los blanquiazules no son las mejores en estos momentos tras la contratación de Rubi, precisamente el principal valedor de Borja Iglesias para su llegada al Betis.



Los responsables béticos tienen claro que Borja Iglesias cumple con todos los requisitos para reforzar convenientemente su delantera pero no pueden acometer una operación de estas características en este momento. Ni siquiera cuando se produzcan los previsibles ingresos por los traspasos de Junior o Lo Celso, los futbolistas con más opciones de salir en estos momentos. Abonar una cláusula al contado es una posibilidad que no maneja el Betis en estos momentos y menos de la cantidad que figura en el contrato de Borja Iglesias, 28 millones.



Para el Betis resulta viable proponer al Espanyol un pago aplazado por una cantidad incluso mayor a esos 28 millones o bien que el club catalán pueda conservar un porcentaje del futbolista o de la plusvalía en una futura operación. Borja Iglesias tiene muchos pretendientes pero desde Heliópolis le garantizan un sueldo mucho mayor al que tiene actualmente y la seguridad de estar a las órdenes de Rubi, un entrenador que le ha sacado su mejor partido en la pasada temporada en Primera división, en la que anotó 20 goles entre LaLiga y la Copa del Rey.



El caso es que el Espanyol, en caso de aferrarse a la cláusula, no cobraría íntegros los 28 millones de euros, puesto que nueve de los mismos irán a parar al Celta, club en el que militó en su filial Borja Iglesias y que traspasó al futbolista el verano pasado por diez millones tras destacar sobremanera en Segunda con el Zaragoza. Muchos clubes están llamando a la puerta de Borja Iglesias y el Betis trata de seducir al delantero para que haga su parte, aunque tienen claro que no será un fichaje de pronta resolución.

La de Borja Iglesias no es la única opción del Betis pero sí está destacada por cuanto convence a los responsables de la parcela deportiva, desde el entrenador hasta la secretaría técnica. Se trata de un futbolista potente que condiciona a las defensas rivales, con gran capacidad de trabajo y de remate. Mide 1,87 metros y se formó en la cantera del Villarreal antes de saltar al Celta B y explotar en el Zaragoza y el Espanyol.



Los verdiblancos tuvieron abierto unos días el frente de Mitrovic, del Fulham, pero su contratación está prácticamente descartada por motivos económicos debido a las exigencias del club inglés, superiores a los 25 millones. Algo parecido sucede con Gerard Moreno y el Villarreal, que ha solicitado alrededor de 35 millones de euros por el catalán. La idea es que para el 5 de julio, cuando comience el trabajo de pretemporada en Montecastillo, Rubi pueda tener a sus órdenes al nueve de referencia. Ya salieron de la entidad Sergio León, traspasado al Levante, y Jesé, que no continua tras la cesión.