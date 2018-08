Calma en el Betis para cerrar la plantilla

Al margen de la prioridad, que se centra en reforzar los laterales, bien con un jugador polivalente que pueda actuar en ambos flancos, o bien con dos jugadores, uno para cada carril, al Real Betis también puede llegar una última guinda que cierre el plantel de cara a la próxima temporada. Pero, eso sí, esas dos o tres últimas incorporaciones se van a realizar con calma. No hay prisa en la planta noble del estadio Benito Villamarín. Con la tranquilidad de haber mantenido la base de la plantilla de la pasada temporada (salidas principales de Adán, Dani Giménez, Durmisi, Fabián, Rubén Castro y Camarasa al margen) y el hecho de haber avanzado muchísimo en el trabajo de los fichajes durante el verano, tras las incorporaciones de Canales, Inui, Pau López, Joel Robles, William Carvalho y Sidnei, las dos últimas semanas del mercado en el club verdiblanco se toman con serenidad.

Lógicamente, no se le va a dar la espalda al mercado, porque al menos una necesidad hay, la de cubrir la baja de Durmisi e implementar competencia en el carril zurdo, ya que sólo se cuenta en esa posición con Junior como futbolista específico. Es cierto que Cristian Tello ha jugado muchos minutos durante la pretemporada en ese lugar del equipo -también lo hizo en algún partido oficial de la pasada campaña, como por ejemplo frente al Athletic de Bilbao en San Mamés y ya contaba con experiencia en la Fiorentina-. El sabadellense no lo ha hecho mal y siempre ha afirmado que está para lo que el entrenador quiera, pero la comisión deportiva está trabajando para fichar a otro jugador en ese puesto. Se intentó incorporar al gallego Jonny, pero el jugador, en su último año de contrato con el Celta de Vigo, decidió firmar por el Atlético de Madrid, quien a su vez lo ha cedido la próxima temporada al Wolverhampton de la Premier League británica. También negoció el Betis para repatriar a Martín Montoya, tras las buenas sensaciones que dejó en la segunda vuelta del curso 15-16. El futbolista de Gavá también quería regresar, pero el Valencia, su club, puso unas condiciones para el traspaso que el Betis no aceptó al considerarlas excesivas. Además, cuando más cerca podía haber estado el acuerdo, Marcelino García Toral, técnico del conjunto ché, lo puso a jugar en un partido amistoso. Al final, en el último día del mercado de fichajes en el campeonato inglés, el pasado día 9, el club valencianista traspasó a Montoya al Brighton.

El sigilo con el que vicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer ha llevado todas las negociaciones desde que volvió al Betis para hacerse cargo de la parcela deportiva hace que las negociaciones no se sepan hasta prácticamente última hora. No hay problema económico, tal y como dijo durante la presentación de Sidnei el presidente Ángel Haro, por lo que las incorporaciones que falten se realizarán de forma sostenible, sabiendo que aún hay margen pero sin hipotecar a la entidad, porque las cosas, de momento, se están haciendo bien de nuevo.

Para la guinda a la plantilla, ayer volvieron a nombrarse a dos jugadores relacionados al Betis en este verano, Paco Alcácer y Joao Mario. No está previsto que el Betis fiche a un delantero más, a no ser que en los próximos días se venda a Tonny Sanabria -aunque el Betis está trabajando en comprar un porcentaje que acerce al 90 por ciento la propiedad bética de los derechos del futbolista guaraní-, y se confía en el paraguayo y también en Sergio León y Loren. El marbellí ha destacado sobremanera durante la pretemporada y su rendimiento ha provocado que haya adelantado por la derecha a sus dos compañeros de posición. Otra cosa es lo que pueda ocurrir con Joao Mario en los últimos días del mercado. En el Betis siguen sin descartar al mediocentro ofensivo portugués, compañero de selección de William Carvalho, e incluso ayer La Gazzetta dello Sport publicó que el centrocampista nacido en Oporto ya habría aceptado las condiciones para jugar la próxima temporada en el conjunto verdiblanco. La operación, bastante ventajosa para los intereses heliopolitanos, contemplaría una cesión con opción de compra de cara a la campaña 19-20. Al cierre de esta edición, no se había confirmado nada aún por parte de los rectores de la entidad bética.