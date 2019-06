Betis: Cambiar la plantilla de forma moderada

Con el mes de julio a la vuelta de la esquina, la actividad en el mercado de altas y bajas va tomando algo más de cuerpo aunque sin adquirir todavía una gran velocidad. Queda tiempo por delante. En Heliópolis trabajan para tratar de convertir la teoría en práctica y poner a disposición del nuevo entrenador, Rubi, una plantilla que pueda afrontar con garantías las competiciones de la próxima temporada.

El Real Betis busca futbolistas para tratar de darle cierto aire nuevo al vestuario. Uno de los objetivos pasa por evitar lo ocurrido en la pasada campaña, cuando determinadas posiciones del equipo quedaron desguarnecidas en cuanto aparecieron problemas en forma de lesiones. El lateral izquierdo fue un ejemplo claro. Los contratiempos físicos sufridos por Junior en diciembre y febrero partieron por la mitad su aportación al equipo dirigido por Setién. Francis, Tello y Guardado fueron algunas de las opciones con las que el técnico trató de solucionar el asunto. Contar con dos futbolistas que compitan por cada puesto del equipo es una de las metas codiciadas en la planificación de la inmensa mayoría de los equipos.

En el caso del Betis, dos nombres protagonizan ahora mismo el costado zurdo de la defensa. Junior, cuyo nombre sigue sonando en el mercado, y Álex Moreno, el jugador del Rayo Vallecano que espera un acuerdo económico entre la entidad verdiblanca y la madrileña para ver si puede desembarcar en Heliópolis. La entidad presidida por Ángel Haro se toma la cuestión con relativa calma, sin forzar. Esperando que el Rayo termine cediendo en sus iniciales pretensiones económicas y se vaya acercando a las cifras planteadas por el Betis para firmar al lateral. «Valoraremos la situación de cada jugador siempre con el parámetro de no deshacer el equipo. El objetivo es mejorar. Hay que gestionar tanto las ventas como las compras, al igual que las formas de pago. Tenemos la suerte de tener 6-7 jugadores con una valoración muy importante en el mercado. Nos marcamos la línea de invertir lo que logramos ingresar. Tenemos que reforzar el ataque y habrá que hacer una inversión interesante. No vamos a descomponer la plantilla», afirmó el vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, en el transcurso de la tertulia de Cope Sevilla en la que también estuvo presente el secretario técnico, Alexis Trujillo.

El asunto del gol

Sin querer caer en la precipitación, no es menos cierto que en Heliópolis pretenden dar celeridad a determinadas cuestiones como la llegada del delantero. «No sólo con Borja (Iglesias), sino a todos con los que negociamos les haría ilusión jugar en el Betis, por algo será en un equipo que no estará en Europa. Desde el primer minuto recibimos respuesta positiva de todos con los que hemos hablado», dijo Alexis, mientras que Catalán fue algo más allá reconociendo que «nos gustaría que estuviera antes del 5 de julio, eso no significa que no tomaremos una decisión si no es buena para el Betis. La intención es que venga, pero si no ocurre no nos vamos a poner nerviosos». En Heliópolis son conscientes de la competencia que hay para firmar a un delantero que ha llamado la atención en España y el extranjero con sus goles en el equipo dirigido, precisamente, por Rubi.

También apareció encima de la mesa el nombre de otro futbolista de ataque, Jesé, que a pesar de los números firmados en el Betis no parece ser una carta descartada. «Estuvo en un nivel bastante aceptable, le faltó acierto de cara al gol. Veremos a ver la situación de él con su club (PSG) y a partir de ahí, consensuando con el entrenador, veremos si puede ser una de las opciones», dijo Alexis. Se habla en Heliópolis de posibles llegadas y también del futuro de actuales componentes de la plantilla. Sobre Javi García, el secretario técnico dijo que «el entrenador lo conoce bien, cree que tiene buena polivalencia y lo quiere ver en pretemporada», mientras que sobre la renovación de Guardado aseguró que «las partes estamos poniendo la predisposición para que suceda, vamos a ver si la llevamos a buen puerto».