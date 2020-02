Betis: Un cierre de mercado con los deberes hechos

El cierre del mercado de fichajes de enero en el Real Betis se prevé tranquilo. No se espera ningún sobresalto, ninguna novedad relevante. En las oficinas verdiblancas estarán pendientes por si los vaivenes de esta ventana de movimientos provocan alguna alteración inesperada pero no hay síntomas de ello y el club no lo motivará. Los nombres propios que más han sonado en los últimos días no han concretado sus salidas y a estas horas lo normal es que permanezcan en el club, como son Cristian Tello, Diego Lainez, Dani Martín o Javi García. En este sentido, tampoco llegará un extremo o un nuevo portero. El club ya dejó claro que no sumaría más incorporaciones a las de Carles Aleñá y Guido Rodríguez si no se producían más bajas. No se espera que en las horas que restan hasta la medianoche de hoy sea así y la plantilla debe quedar tal y como está ahora.

Este día 31 de enero, pues, no llega con la emoción de otras jornadas de cierre de mercado en el Betis. Arriba a esta fecha el club verdiblanco con los deberes hechos, ya que incorporó a un pivote de cierre y a un mediocentro en los primeros días del mercado. Eran sus objetivos prioritarios y el club trabajó de manera acertada para que Aleñá estuviera a disposición de Rubi antes del 1 de enero y para que Guido Rodríguez aterrizara para estar ya disponible para jugar ante la Real Sociedad. Cumple así el Betis la media de los fichajes de los últimos mercados de enero. La pasada campaña tuvo tres refuerzos (Jesé, Lainez y Emerson), en la 2017-18 fueron dos (Rubén Castro y Bartra) y en la 2016-17 otros dos (Rubén Pardo y Tosca).

En cuanto a las salidas, Wilfrid Kaptoum (cedido al Almería) e Ismael (a préstamo en el Alavés por temporada y media) dejaron sitio a Guido Rodríguez y Aleñá. También se produjeron otros movimientos como fue el cambio de equipo de Camarasa, que pasó del Crystal Palace, donde estaba en el ostracismo, a la titularidad en el Alavés. El club verdiblanco intentó sacar a Aitor del Leganés pero el traspaso de En-Nesyri hizo que Javier Aguirre frenara más salidas y también estaba pendiente de si Sanabria deja el Genoa para buscar más minutos en otro club y ésta es una de las operaciones que puede concretarse hoy, aunque no parece sencillo en estos momentos.

No saldrá, salvo sorpresa mayúscula, Tello, que es el jugador que más ruido ha hecho en las semanas recientes. El futbolista no ha visto claras las opciones que manejaba y tras su diálogo con Rubi el técnico ha ido dándole más minutos en los partidos recientes para tratar de recuperar su mejor versión. La alta ficha de Tello era un importante condicionante para un jugador cuya aportación no está convenciendo esta temporada. La oferta del Espanyol no fructificó y el club catalán apostó por Embarba. Con Javi García tampoco se esperan novedades. El futbolista ya sabe que no va a contar para el técnico pero no quiere moverse de Heliópolis, donde también está atado con un contrato importante. En verano se verá su situación con mayor profundidad para tomar una decisión definitiva. Lainez nunca tuvo posibilidades de salir desde que Rubi comenzó a contar más con el mexicano a finales de 2019 y el club no se planteó la sustitución de Dani Martín por otro guardameta.

Así, el Betis cerrará el mercado con las incorporaciones de un cedido y un fichaje y, en principio, con una plantilla de 25 elementos, 24 con ficha más el canterano Edgar, con un aumento de compensación en todas sus líneas, conformada por Joel Robles y Dani Martín, en la portería; Emerson, Barragán, Francis, Mandi, Bartra, Sidnei, Feddal, Álex Moreno, Pedraza, en la defensa; Edgar, Guido Rodríguez, William Carvalho, Guardado, Canales, Joaquín, Lainez y Tello, en el centro del campo; y Borja Iglesias, Fekir, Juanmi y Loren, en la delantera.

En este sentido, el siguiente movimiento que se espera en la plantilla del Betis, pues, no es la llegada de ningún jugador o el traspaso de un futbolista, sino la renovación de Aïssa Mandi. Las conversaciones van muy bien encaminadas para que el futbolista pueda firmar su vinculación por más campañas con aumento de salario y de la cifra de su cláusula de rescisión, que hasta la fecha está fijada en 30 millones de euros.