El Betis intentó fichar a Emre Can

El Real Betis no pasó las últimas horas del mercado de fichajes de brazos cruzados. La dirección deportiva del club verdiblanco estuvo tratando de hacerse con los servicios del centrocampista de la Juventus Emre Can, que no contaba para el entrenador de la “vecchia signora”.

Según ha avanzado Radio Marca, cuando el Betis supo que el turco-alemán no entraba en los planes de Maurizio Sarri, entrenador de la Juventus, pidió la cesión con opción de compra del centrocampista que rechazó la oferta pensando en demostrar que merecía un sitio en el campo. Pero este miércoles la situación cambió, al no entrar en la lista que ha presentado el entrenador transalpino, Emre Can ha explotado “Estoy muy enfadado. Hace una semana el club me había comunicado justo lo opuesto, y ayer Sarri me llamó y, en menos de un minuto, me dijo que no estaba en la lista. La Juve no fue honesta conmigo“, contó el jugador.”Si lo hubiese sabido antes, no me hubiese quedado en la Juventus. Esta situación me genera rabia y desilusión. Quiero jugar la Champions”

El Betis cuando recibió la negativa del jugador decidió no fichar. Con el cambio de situación del jugador turco, puede que se convierta en un de las opciones de los verdiblancos cuando vuelva a abrirse el mercado el 1 de enero de 2020.

Emre Can es un pivote defensivo que puede jugar también de central. En la temporada pasado jugó 37 partidos con la Serie A en los que marcó cuatro goles y realizó una asistencia. Llegó al club blanquinegro en el verano de 2018 procedente del Liverpool. Antes jugó en su Alemania natal en el Bayern Leverkusen y en el Bayern Munich. El centrocampista ha sido 21 veces internacional con Alemania.