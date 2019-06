Betis: los primeros pasos de la planificación con Rubi

El Betis ya tiene avanzadas varias cuestiones en cuanto a la planificación de la temporada 2019-20. Ya con Rubi presentado y Juanmi atado (será oficial en poco tiempo), el club anunció el traspaso de Sergio León y continúa el trabajo ahora con la coordinación de Alexis al frente de la secretaría técnica, cuyo nuevo organigrama se presentará la próxima semana, y el preparador catalán. Las novedades se irán sucediendo, sobre todo antes del 5 de julio, cuando el primer equipo comenzará el trabajo pero las líneas maestras de la planificación ya están trazadas para volver a los primeros puestos: «El objetivo debe ser estar luchando por Europa sí o sí», dijo Rubi y Ángel Haro señaló que «esta plantilla va a ser mejorada».



En el club heliopolitano saben que tendrán que desprenderse de jugadores para alimentar el disponible con el que contratar lo que hace falta en la plantilla. También por aprovechar el mercado, donde están al alza varias de las piezas béticas. La idea es traspasar a uno o dos futbolistas de alto precio (Junior es uno de ellos) y con esos movimientos poder generar los ingresos que permitan cubrir con garantías puestos como la delantera o los laterales, además de sustituir a los que salgan. En el Betis tienen claro que apurarán las negociaciones hasta conseguir cifras cercanas a las cláusulas de rescisión o que sean adecuadas según su tasación en el mercado.



«Desde ayer (por el martes) estamos con Alexis trabajando mucho. Nuestra intención es mantener lo que podamos la plantilla que hay. El Betis tiene un equipazo y nosotros queremos darle ese punto de más que le puede faltar. Puede haber alguna salida, si se tiene que dar recogiendo dinero para invertir en un refuerzo», confirmaba Rubi, quien era cuestionado por un nombre en concreto: «Uno siempre quiere tener a los mejores jugadores a sus órdenes y Lo Celso lo es. Pero sí digo una cosa, tengo la tranquilidad de que si tuviera que salir, ojalá que no, ese dinero será invertido en mejorar la plantilla».



Que la delantera se va a reforzar en el Betis lo demuestran las salidas de Sergio León y Jesé, con lo que Loren queda como el único punta. Más allá de Juanmi, el Betis busca a un ariete y a un futbolista más versátil para la parcela ofensiva. «Hablando con la secretaría técnica tenemos claro que en la parte de arriba debemos encontrar jugadores que nos den un valor añadido a lo que tenemos», continuaba Rubi, quien sí valoraba a Lainez y señalaba que «tiene a un entrenador que le puede sacar su mejor capacidad». Y la portería no sufrirá cambios, a no ser que lleguen ofertas irrechazables que por ahora no se esperan: «Creo que lo más destacable es que podemos estar tranquilos. Vengo de un equipo en el que he tenido ese ‘problema’ con dos auténticos porterazos. Me gusta dejarlos trabajar y ya tomaremos una decisión sobre quién debe jugar más. Estoy tranquilo».



La presentación de Rubi tuvo dos fases. En la primera se dio un baño de beticismo con parte del consejo, exjugadores (Gordillo, Cardeñosa, García Soriano, Bizcocho, López) y aficionados, y después dio su rueda de prensa. Antes Ángel Haro le había definido recordando su origen catalán por el predicamento del Betis en esa región y consideraba que «hemos apostado por Rubi, porque tiene los valores que nos representan y hacer el fútbol que les gusta a los béticos. Tiene un estilo de juego que coincide con el proyecto marcado. Es humilde y trabajador». Y lanzó un mensaje claro: «Le debemos a todos los béticos crecer, crecer y crecer. Renunciar al manquepierda sería renunciar al pasado, porque no es resignación, sino fidelidad y esperanza. Siempre queremos ganar, pero eso no quita que cuando perdamos estemos al lado del equipo. Lo único eterno en el Betis son los béticos, el Betis está por encima de todos nosotros, de los que estamos, los que estuvieron y los que estarán. En el Betis creemos en el trabajo en equipo, sin personalismos».