Betis: Mandi y una decisión pendiente

La situación de Aïssa Mandi es uno de los puntos a tratar por Antonio Cordón en su arranque como director general deportivo del Real Betis. El central franco-argelino ha ido alargando las negociaciones por diferentes motivos con el club para la renovación de su contrato y ahora, un año antes de que concluya su vinculación, afronta una tesitura crucial: o amplía o sale traspasado. Una novedad sí se ha producido en tiempos recientes y es que Mandi ya tiene nuevos agentes. Con ello el club encuentra un interlocutor profesional para tratar una propuesta que le presentó al jugador en otoño pero con la que no ha conseguido alcanzar un consenso beneficioso para las partes.



El contrato de Mandi es el más antiguo de toda la plantilla del Betis. En el marco de las renovaciones y mejoras de Guardado, Canales y Joaquín, el Betis abordó la del central. La propuesta tardó en plantearse porque el central había roto con los agentes que le llevaban anteriormente y pidió tiempo para poder ordenar su situación. Luego llevó la negociación él mismo con miembros de su familia. Esuchó la propuesta del Betis, dejó entender que le parecía aceptable pero fue alargando la respuesta hasta rechazarla porque la consideró insuficiente. El Betis quería elevar a Mandi a una mejor posición dentro de la plantilla, pero no a la altura, por ejemplo, de Bartra, el zaguero que tiene el salario más elevado.



El confinamiento lo cambió todo en los términos económicos del fútbol pero Mandi mantuvo su negativa a una propuesta que sigue vigente en términos prácticamente similares. Ahora se ha puesto en manos de unos nuevos representante y en el Betis esperan poder sentarse a tratar con éstos el futuro del central, que es uno de los capitanes de la plantilla y ha sido un habitual para Quique Setién, Rubi y Alexis en sus alineaciones. La idea es que pueda continuar pero tampoco se deja de mirar a un mercado que siempre ha tenido sitio para Mandi, de 28 años y campeón de la Copa de África con su selección el verano pasado.



En todo caso, en Heliópolis no han recibido hasta la fecha ninguna propuesta formal por Mandi, ni hay negociación para su salida en estos momentos. Ha hecho mucho ruido la relación entre el Liverpool y Mandi fomentada por varios medios pero no ha tenido repercusión concreta en un movimiento del campeón inglés por el central. Pellegrini ya ha dejado claro en el club que es un futbolista que considera válido para su proyecto pero su especial situación requiere de una decisión para no perder su valor en el mercado y que pueda irse en el verano de 2021 libre. A los agentes e intermediarios que han llegado al Betis preguntando por Mandi se les ha dado una horquilla para aceptar el posible traspaso del futbolista: entre 13 y 15 millones de euros. Lejos quedan los momentos en los que el Betis indicaba los 30 millones de euros de la cláusula de Mandi como respuesta al interés de otros equipos, tanto por el rendimiento del jugador en la última campaña como por el descenso en las cantidades que se manejan en este mercado tan condicionado y en el que apenas se están registrando transacciones relevantes.



En todo caso, el Betis está pendiente del mercado para ver si puede generar ingresos a través de traspasos como en las campañas más recientes para poder hacer los cambios que quiere realizar Antonio Cordón en la plantilla. Ha sabido gestionar este apartado el club verdiblanco en los años más recientes y espera hacerlo en este escenario tan complejo. Mandi es uno de los futbolistas que en otros veranos sí ha contado con propuestas serias que se han acercado a los 18 millones de euros pero que fueron rechazadas por el club al considerarle un futbolista fundamental en los planes y esperar que su cotización siguiera subiendo, aunque el coronavirus ha obligado a cambiarlo todo.



Mandi disfruta de estos días de vacaciones con amigos en Chamonix-Mont Blanc (Francia) antes de regresar a Sevilla e incorporarse al trabajo con sus compañeros a las órdenes de Manuel Pellegrini. En el club verdiblanco tienen previsto reforzar la defensa y estaban gestionando la salida de Feddal al Sporting de Portugal, pero se ha visto bloqueada por la negativa del club lisboeta a pesar del acuerdo ya cerrado entre las partes. De esta forma, los cuatro centrales siguen en nómina: Feddal (acaba en 2021), Mandi (2021), Sidnei (2022) y Bartra (2023). A ellos se les suma Javi García (2021) y Edgar (2023), que pueden actuar como pivotes o en el centro de la zaga. El club tiene claro que incorporará a al menos un defensa en esta zona que aporte agresividad y anticipación.

El contrato más antiguo

Mandi llegó al Betis en el verano de 2016 procedente del Stade de Reims a cambio de 2,8 millones de la mano de Miguel Torrecilla y avalado por Gustavo Poyet, que anunció que tendría un alto rendimiento en Heliópolis. Tras una primera temporada irregular, como la de todo el equipo, Setién apostó por Mandi por delante de Pezzella para la 2017-18. El argentino fue traspasado a la Fiorentina y el franco-argelino se convirtió en un baluarte para la zaga, jugándolo prácticamente todo. Suma así 141 partidos oficiales de verdiblanco, es el segundo jugador que más tiempo lleva en el plantel, tras Joaquín, y es uno de los cuatro capitanes junto al citado portuense, Guardado y Javi García.