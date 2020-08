Betis: portero, central físico y extremo, las prioridades en los fichajes

El Betis ya está manos a la obra en el mercado de fichajes. Lo hace con Antonio Cordón perfilando el retrato robot de cómo quiere que sean los futbolistas que lleguen y alcanzando consensos con Manuel Pellegrini. La reunión de esta semana entre ambos ha sido decisiva para ir dándole forma a las necesidades detectadas en una plantilla que tanto el director general deportivo como el entrenador han considerado bien conformada en líneas generales y que debe tener aspiraciones más altas por la calidad y variedad de sus elementos. Aunque también tienen claras las carencias que han de solucionar. Así las cosas, las prioridades en los puestos a reforzar se han señalado en tres puestos: portero, central con poderío físico y extremo.



La contratación de un guardameta para el Betis no es una novedad de estos momentos, sino que alcanza el consenso con los actores actuales con respecto al diagnóstico ya elevado por la dirección deportiva que ha trabajado hasta ahora. El rendimiento mejorable de Joel Robles y la falta de rodaje de Dani Martín, que en el tramo final ha demostrado con minutos que tiene mejores condiciones que las mostradas en su precipitado estreno en el arranque liguero, han marcado la necesidad de contratar a un meta más fiable para rendir en la 2020-21.



El que está anotado como preferencia es Rui Silva, pero el Granada no acepta en estos momentos una salida del portugués si no es por los quince millones de su cláusula de rescisión. En todo caso, este guardameta quedará libre en 2021 y si no sale del club nazarí, que jugará Europa, este verano, puede convertirse en una opción de futuro para los verdiblancos y a coste cero. En este contexto, el Betis puede plantearse un guardameta veterano que dé rendimiento inmediato y pueda competir con Joel Robles por la titularidad. Ahí aparece Vicente Guaita, que con 33 años ha destacado en el Crystal Palace en la campaña que acaba de terminar y que podría salir del club inglés este verano aunque su contrato expira también en 2021.



En el centro de la defensa también habrá baile de nombres. La mejoría en las prestaciones de la línea de zagueros es algo que quiere trabajar bien Pellegrini pero no sólo con la labor de los entrenamientos, sino con futbolistas de otro perfil que son necesarios. La salida de Feddal sigue estancada pero en el club trabajan para que se pueda desbloquear la situación con el Sporting de Portugal. El marroquí podría no ser el único en abandonar el Betis. En ese puesto se busca a un zaguero con presencia física evidente que dé un plus de agresividad, anticipación y capacidad de robo de balón. Hasta ahora los defensas béticos destacaban por su limpia salida de balón pero en el mercado se buscan jugadores con un perfil más contundente. Han sonado jugadores como Martínez Quarta, de River Plate, al que siguieron miembros de la secretaría técnica verdiblanca en directo en enero en Argentina.



Por último entre las prioridades, un extremo. Un futbolista de desborde que pueda complementar la aportación goleadora de los arietes. Cuenta ahora el Betis en su plantilla con jugadores como Joaquín, Lainez o Tello que pueden actuar en banda pero es posible que se produzcan movimientos en este sentido. El mexicano necesita minutos y Tello tiene una ficha alta, con lo que no está clara la continuidad de ambos en estos momentos. Sí descartó Cordón la opción de Kubo por su condición de extracomunitario.

De todas formas, fuentes del club verdiblanco señalan que la primera contratación no está aún cercana a anunciarse. Cordón ha aprovechado la primera semana para recabar el máximo de información posible sobre toda las parcelas del club que tienen relación con el área deportiva y también a conocer el trabajo desarrollado hasta la fecha. Irá dando nuevas directrices y tomando decisiones a partir de los próximos días y en ello está entrar de lleno en el mercado para hacer las incorporaciones. Se trata de un verano extraño en el que el Betis quizás haga menos variaciones en la plantilla de las que pudieran plantearse en un equipo que ha quedado el decimoquinto y que tiene aspiraciones de regresar a puestos más altos en la tabla.

Las prioridades, pues, están marcadas y el club además de en los fichajes también trabaja en las salidas, ya que hay mucho ruido alrededor de algunos futbolistas interesantes. Se producirán ventas para generar ingresos que faciliten la llegada de otros futbolistas, como ha pasado en todos los veranos en todas la entidades, y para compensar las pérdidas que todos los clubes han tenido por la crisis del Covid-19. Estos movimientos también afectarán a las prioridades que se marcan en estos momentos de la planificación veraniega del Betis 2020-21.