El Betis se planta con Rafinha

El fichaje de Rafinha por el Betis se ha estancado y, a no ser que las partes cambien mucho sus posturas en las próximas horas, va camino de no concretarse en este mercado estival. El Barcelona se ha mantenido inflexible en su solicitud de cerrar el acuerdo en un traspaso definitivo por 30 millones de euros, una posibilidad que en ningún caso contempla el Betis. Ni por la obligación de compra ni por la cantidad fuera del mercado que solicita la entidad catalana por Rafinha, que no ha tenido ninguna propuesta de ese nivel en los últimos meses. En Heliópolis han pasado del optimismo al pesimismo, dado que el Barcelona no varía un ápice su posición a pesar de los intentos del futbolista, que ve con buenos ojos vestir de verdiblanco consciente del protagonismo que tendría a las órdenes de Quique Setién. El esfuerzo del Betis ha sido grande con una propuesta más que seria de cesión con opción de compra, no obligación. El Betis proponía hacerse cargo de la ficha del jugador y abonar una cantidad en concepto de préstamo, alrededor de seis millones de euros en total, además de admitir un precio relativamente alto de adquisición (25-30 millones) pero en función de una serie de parámetros deportivos ya en junio de 2019. Las arcas béticas no dan para un gasto obligado tan elevado a estas alturas del verano, sobre todo contando con lo ya invertido y con una plantilla bien compensada en la mayor parte de sus posiciones.

En el Betis admiten que la opción Rafinha era atractiva si se trataba de una oportunidad de mercado pero ésta no se ha concretado dada la postura inflexible del Barcelona. Avances se han producido en algunas líneas pero ninguno ha llegado a ser completo más allá del optimismo con la buena predisposición del futbolista y las ocasionales aperturas para el diálogo barcelonista pero el Betis se ha topado con una tasación que considera inalcanzable por un futbolista que tras rendir bien en Italia no fue comprado por el Inter por 35 millones y que apenas ha sido atractivo en el mercado. Josep María Bartomeu, presidente azulgrana, ha querido dejar claro durante toda la negociación que Ernesto Valverde cuenta con Rafinha en su plantilla pero éste ni siquiera le citó para el encuentro en Valladolid. Mientras, se filtraba el posible interés del Benfica.

En Heliópolis no han tirado del todo la toalla pero ya le han hecho saber al Barcelona que no formalizarán un traspaso directo por lo que la operación se haría únicamente a través de una cesión con opción de compra a través de parámetros de cumplimiento deportivo. Otra posibilidad era una contratación al estilo Tello, con derechos compartidos, pero esa vía la frenó el Barcelona en los primeros días de conversación aunque puede ser una solución en estos momentos si las partes buscan el acuerdo con las urgencias del cierre del mercado.

A los verdiblancos les interesa un acuerdo como el que sí ha concretado el Barcelona con el Borussia de Dortmund por Paco Alcácer. El delantero se ha marchado cedido por una campaña con una opción de compra de 25 millones de euros. En el Betis esperaban que el Barcelona sí aceptara un acuerdo así por Rafinha, algo más lógico dado el potencial económico del club verdiblanco, cuya máxima inversión en los últimos tiempos ha sido la compra de William Carvalho por dieciséis millones más cuatro opcionales por un porcentaje del pase del portugués. La recta final del mercado dirá si la operación finalmente se hace pero en los términos actuales las partes han vuelto a alejarse del acuerdo definitivo.

Escrito por

Twitter Mateo González Jefe de Sección de Deportes en en ABC de Sevilla @Matglez @AFDLP y Periodista / Journalist. Jefe de Deportes de @abcdesevilla @Orgullo_Nervion RT no significa estar de acuerdo - 9 horas ago RT @ivanbt13 : El Domingo 26 de agosto me dejé mis gafas de sol GRADUADAS en su funda negra en la Ciudad Deportiva del Betis mientras veía e…