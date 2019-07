El Betis seduce a Borja Iglesias

Día movido en las oficinas del Real Betis. Los representantes de Borja Iglesias, el objetivo número uno en el mercado de fichajes de este verano, se vieron con los responsables del club verdiblanco. Las partes negociaron las condiciones de una posible incorporación en el marco de un contrato de larga duración, como mínimo cinco temporadas, y un salario muy superior al que actualmente percibe en el Espanyol. Una vez cumplido este paso, que ya estaba avanzado dadas las conversaciones telefónicas previas entre las partes, el futbolista, a través de sus agentes, se mostró muy receptivo a que la operación pueda formalizarse aunque el acuerdo no es total por el momento. Ahora el Betis debe ponerse de acuerdo con el club catalán para lograr la propiedad del delantero. La cifra de los 28 millones de euros que marca su cláusula de rescisión está clara pero las fórmulas de abonarla, aún no.



El Betis, como la mayor parte de clubes de Primera, no está dispuesto a abonar una cantidad tan alta de una sola vez. El aplazamiento de los pagos tras acuerdo entre los clubes es lo más habitual en estos casos. El Espanyol, que inicialmente se remitía a los 28 millones sin querer dialogar con los verdiblancos, ya se muestra algo más flexible. Las cifras no están claras puesto que se siguen moviendo en función del diálogo y es posible que entre algún futbolista de los que tiene en su plantilla el Betis pero eso se decidirá en los próximos días. Lo que está claro es que en Heliópolis darán el resto por hacerse con Borja Iglesias. Y no se contempla en estos momentos apoyarse en fondos de inversión para financiar la transacción.



La operación no es sencilla y por ello la prudencia acompaña a cualquier opinión por parte del club bético. Y es que un porcentaje del traspaso debe ir a parar a las arcas del Celta, club que tenía la propiedad de Borja Iglesias pero que traspasó al delantero por diez millones de euros el pasado verano al Espanyol. Su eclosión se inició en el Celta B, con el que hizo 34 goles hace tres temporadas. Luego destacó sobremanera en el Zaragoza en LaLiga 123 con 23 tantos y en la 2018-19 transformó 20 en Primera y en la Copa del Rey con el Espanyol. El diálogo con los hermanos Alberto y Lorenzo Toldrá fue fructífero pero el acuerdo no está totalmente cerrado, siempre a expensas de lo que se concrete con el Espanyol.



El equipo blanquiazul vuelve mañana al trabajo para preparar la temporada 2019-20 y el Betis lo hace este viernes con el inicio de la concentración en Montecastillo. La contratación de Borja Iglesias es la petición principal que ha hecho Rubi desde su llegada a Heliópolis. Con el atacante, de 26 años, se quieren solucionar los problemas de cara al gol que sufrió el grupo bético la pasada campaña, cuando Lo Celso y Canales tuvieron que asumir esta responsabilidad ante el poco acierto de los delanteros. El fichaje de Rubi ya fue un motivo de fricción entre el Betis y el Espanyol. Los verdiblancos tuvieron que asumir la indemnización del técnico, cercana al millón de euros, y ahora negocian por la contratación de un delantero que ha explotado esta campaña.



Otro de los factores que más valoran en el Betis de Borja Iglesias, además de su potencial futbolístico que se comprueba sobre el terreno de juego, es su personalidad y consideran que encajará muy bien en el grupo verdiblanco. Esta circunstancia no es baladí, puesto que en Heliópolis tienen la intención de mantener el máximo de efectivos posibles dado que se considera que la plantilla está bien conformada a la espera de poder concretar refuerzos en posiciones puntuales más allá de las necesarias por las seguras ventas que se producirán, pocas, para aprovechar el valor de mercado que han alcanzado algunos futbolistas en los últimos meses. Estas salidas financiarán las inversiones en fichajes comprometidas durante este 2019: Lainez, Emerson, Lo Celso, Juanmi y… quizás Borja Iglesias.