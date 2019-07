Varios futbolistas del Real Betis se encuentran en el escaparate en el presente mercado de fichajes. Uno de ellos es Junior, ubicado desde hace semanas en la órbita del FC Barcelona. El entrenador del equipo azulgrana, Ernesto Valverde, busca un futbolista para reforzar el costado izquierdo de la defensa y poder competir con Jordi Alba.

El Barcelona está interesado en la operación aunque las pretensiones económicas mostradas hasta el momento no cuadran con las del Betis. Eso sí, en Heliópolis parecen contar con una baza que podría ayudar a subir la cantidad de dinero a ofrecer por el Barcelona. Se trata del interés mostrado por el entrenador azulgrana, Ernesto Valverde. En el diario As se recuerda el caso ocurrido hace dos años cuando el técnico pidió al club la llegada de Íñigo Martínez, algo que finalmente no se llevó a cabo.

Ahora, mientras también suenan para el Barcelona nombres de otros laterales izquierdos como los de Philipp Max y Ricardo Rodríguez, queda por saber si la entidad azulgrana se decide a poner encima de la mesa una cantidad que permita alcanzar un acuerdo con el Betis para el traspaso de Junior.

“Es verdad que en la posición de lateral izquierdo tuvimos algún problema y es posible que se pueda incorporar alguien. Pero estamos abiertos al mercado hasta el último día y ya veremos qué ocurre”, admitió Valverde en la rueda de prensa previa al partido de pretemporada del Barcelona contra el Vissel.