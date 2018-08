Betis: a por el último salto en el mercado

El Betis va a llegar al partido del viernes contra el Levante con la tranquilidad de contar con una plantilla a la que le faltan retoques pero sobradamente competitiva para rendir en la primera jornada. No ocurre como en otras temporadas, donde el ajuste del central, mediocentro o delantero no se había realizado a estas alturas y suponía un intenso debate a todos los niveles. A Heliópolis aterrizarán entre dos y tres fichajes más, con una interesante apuesta económica entre ellos, pero ya no se trata de un equipo que tiene huecos imperdonables, sino de apunte para mejorar a un grupo que ha realizado una pretemporada extraordinaria. De tal forma que Quique Setién no tendrá que echar mano de futbolistas con los que directamente no cuenta, algo que sí ocurrió en otras campañas en las primeras jornadas. El Betis irá con lo mejor que tiene desde el arranque.



Eso no quita que en la planificación reste un último salto que debe darse en los días que irán pasando hasta el 31 de agosto, fecha límite en el mercado español. Dos o tres futbolistas más llegarán al vestuario de Setién contando con el pertinente consenso previo en la comisión deportiva. El lateral diestro y el mediocentro creativo, en mayor medida, y un complemento para el ala zurda, en plano económica y deportivamente más secundario, son las posiciones actualmente sondea o directamente ataca el Betis entre los jugadores ya analizados por la dirección deportiva. La disponibilidad económica es suficiente para un último esfuerzo que complete al equipo con al menos un jugador con vitola de titular.



La más que presumible incorporación de un lateral diestro no tiene por qué provocar una salida de Francis, cuyas virtudes son muy apreciadas por el cuerpo técnico. El canterano, además de contar para el cupo de jugadores formados en la casa para la Liga Europa junto a Joaquín, Sergio León y Junior, ha seguido evolucionando con la competencia de Barragán, con quien se ha repartido el protagonismo en la pretemporada.



En el mediocentro, el debate interno se centra en encontrar a un futbolista polivalente o a uno eminentemente creativo que ayude en la salida de balón después del primer pase del pivote. Alguien que le dé alternativas a Guardado o Canales, además de Joaquín e Inui, que pueden actuar en esa zona del campo. La dirección deportiva ha monitorizado a varios candidatos y es posible que se ejecute la fórmula de la cesión para esta posibilidad y que se apure hasta última hora, cuando el mercado ofrece mejores opciones para un equipo como el Betis, atractivo y sin urgencias reales por el momento. En principio, Joao Mario, del Inter, está descartado por su alto coste a pesar de haber sido vinculado recientemente al Betis. La continuidad de Brasanac, ya totalmente confirmada, no tiene nada que ver con esta posición que el club está buscando ahora.



Con la idea de la planificación en este punto, el club verdiblanco también ha aparcado la posibilidad de incorporar a un tercer portero para que complete la lista UEFA, aunque se contempló en semanas anteriores. Ninguno de los metas correspondientes al filial (Dani Marín, Sergio Tienza y Dani Rebollo) cuentan con los años suficientes en la cantera bética para estar en la lista B, por lo que el elegido ocupará una ficha del primer equipo pero no podrá actuar con el Betis Deportivo. En principio, si la idea del club se mantiene, el que tiene más opcione es Dani Rebollo, que ha venido trabjando a las órdenes de Setién durante toda la pretemporada.



Hoy presentará el Betis a Sidnei, su sexto fichaje (más la compra de Barragán) para la 2018-19 y tanto Ángel Haro como Lorenzo Serra Ferrer evaluarán la situación del club en el mercado de fichajes estival.