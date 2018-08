Betis: vía abierta con el Barcelona por Rafinha

Rafinha y la postura del Betis en las negociaciones han conseguido abrir una vía en el diálogo con el Barcelona, que ha pasado de ser inflexible a la hora de solicitar un traspaso por 30 millones de euros a valorar otras fórmulas como la cesión con opción de compra para la salida del brasileño. Restan pocas horas para el cierre del mercado de fichajes en España y los principales esfuerzos verdiblancos están centrados en Rafinha, el jugador que ha condicionado el tramo final de la planificación y quien congrega mayor consenso entre la comisión deportiva. El deseo bético de rebajar las pretensiones azulgranas vivió un avance ayer aunque las partes son prudentes y el acuerdo no está, ni mucho menos, cerrado. Resta bastante por dialogar entre los clubes, eso sí, a contrarreloj. En todo caso, el Betis maneja alguna opción más aparte de Rafinha que aún no ha sido desvelada (no es Zinchenko) para cubrirse las espaldas en caso de que la operación no se concretase en las próximas horas.



La apertura del Barcelona al diálogo con el Betis para una posible cesión supone una vía que tenía que caer por su propio peso dado el esfuerzo económico que propone el Betis y la determinación del futbolista, expresada a los responsables deportivos barcelonistas, principalmente a Ernesto Valverde, como avanzó ABC de Sevilla, de recalar en Heliópolis. La fórmula elegida puede incluir la ampliación por un año más del contrato del brasileño, ya que el mayor escollo para el préstamo es que finaliza con el Barcelona en 2020 y en caso de no ejecutar el Betis su adquisición, en el verano de 2019 quedaría en una posición ventajosa para negociar en seis meses con total libertad con cualquier equipo que se interese por él.



El diálogo ya se intensifica entre las partes para ver si encuentran una solución que contente a todos. El Betis ya propuso hace días la vía que sí aceptó el Barcelona con el préstamo de Paco Alcácer al Borussia de Dortmund, asumiendo ficha, coste de la cesión y opción de compra alta con derecho de tanteo y porcentaje de futuro traspaso para el Barcelona.



Rafinha, de 25 años, no quiere estar más tiempo sin protagonismo y sabe que el Betis le garantiza ser una pieza fundamental. El club verdiblanco ya dejó claro a las partes que sólo atacaría la opción Rafinha si se presentaba como una oportunidad de mercado, es decir, a través del préstamo con opción de compra, dado que no podía asumir el riesgo de una adquisición millonaria directa tanto por su limitación económica como por el riesgo que ello implicaba. El fichaje más caro de los verdiblancos desde hace una década ha sido el de William Carvalho, a cambio de dieciséis millones de euros más cuatro opcionales y se produjo este mismo verano.



Así las cosas, y ante el cierre del mercado con el final del día de mañana, el Betis apura sus opciones para reforzar a la plantilla atendiendo a su criterio de no alejarse del rigor económico con el que ahora se maneja la entidad. Sí quiere reforzar convenientemente la plantilla el club pero no a costa de una hipoteca obligada. Ahora, con las posturas algo más positivas en el caso Rafinha, Betis y Barcelona dialogan con la intención de llegar a un acuerdo que satisfaga a todos en una operación que se ha prolongado en el tiempo dadas las dispares posturas que mantuvieron ambos clubes desde el inicio.