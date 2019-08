Como aconteciera hace casi dos semanas con la puesta de largo oficial de Fekir como nuevo jugador del Betis, la entidad heliopolitana quiso ayer repetir el esquema para la presentación en sociedad del sexto fichaje para esta temporada. El resultado, de nuevo un éxito de convocatoria. Y es que congregar a más de tres mil béticos en las gradas del estadio Benito Villamarín con una temperatura entorno a 40 grados en pleno Puente de la Asunción resulta reseñable.

La cita para el encuentro con los seguidores verdiblancos estuvo precedida por el acto oficial de bienvenida a Borja Iglesias en la ciudad deportiva Luis del Sol, donde el presidente Ángel Haro junto al vicepresidente y consejero delegado José Miguel López Catalán y el secretario técnico Alexis Trujillo acompañaron al jugador y a sus familiares en un momento especial para el atacante gallego. «Tenía muchas ganas de estar aquí. El verano ha sido largo para todos, pero ha llegado todo al punto en el que queríamos estar. Ahora voy a devolver toda la confianza con trabajo», confesaba el futbolista.

El resto de comparecientes tampoco escondía la dificultad que había escondido la negociación. «Se ha hecho esperar mucho, ha sido un verano largo esperando este día pero ya estamos disfrutando de Borja», explicaba Alexis. «Después de mucho trabajo, tenemos al delantero que deseaba el Real Betis», argumentaba el presidente Haro. Pero poniendo el foco en el plano deportivo, Borja Iglesias demostró con sus palabras que es consciente de la fuerte apuesta económica que el Betis ha hecho para zanjar su grave problema de cara a portería. «Tenía ganas de afrontar este reto» en el club bético, con el que tiene «muchas ganas de empezar a competir», al tiempo que consideró «bonito» que le «pidan meter goles» porque «a los delanteros es lo que les gusta».

Comprar gol

Y es que Ángel Haro también abordaba el tema en su breve alocución para congratularse por haber podido fichar «al delantero deseado» y admitió que vivía «uno de los momentos más felices de un verano» en el que «raro era el día que no recibía un emoticono del panda —el apodo de Borja Iglesias— en el móvil. Por fin está aquí», dijo. En este sentido, también hizo un guiño a lo que en su opinión está por venir esta temporada sobre el terreno de juego. «Estamos convencidos que será el inicio de una etapa muy próspera para todos. El año pasado perdimos muchos puntos por no materializar las ocasiones y por fin está aquí el delantero que estábamos esperando. Sus compañeros le generarán muchas ocasiones de gol. Para un delantero es un privilegio tener a tantos compañeros de viaje de calidad como Canales, Fekir, Joaquín…», argüía el dirigente.

Pese a que apenas ha realizado dos entrenamientos con sus nuevos compañeros, Borja Iglesias no se amedrentó a la hora de aceptar el reto de debutar frente al Real Valladolid en Heliópolis. «Que juegue o no el primer partido es decisión del míster», explicaba el delantero en relación a Rubi. «Estoy a su disposición para lo que él estime oportuno. Yo voy a trabajar para que se dé todo de la mejor forma posible. Me gusta que la gente confíe en mí», señalaba, al tiempo que recordaba que el hecho de haber coincidido el año pasado en el RCD Espanyol facilitaba su adaptación al equipo: «Si conoces al cuerpo técnico, se hace todo más fácil».

Objetivo: Europa

Antes de desplazarse al estadio para posar ante los aficionados con la camiseta verdiblanca y su dorsal «9», Borja Iglesias tampoco escondió a qué ha venido a Heliópolis: «Nuestro objetivo es entrar en Europa y personalmente quiero seguir aprendiendo y que sigan saliendo buenas temporadas como en las últimas». Con la grada baja de Preferencia rebosante de ilusión con el nuevo goleador del equipo, el delantero pudo escuchar por primera vez el himno del conjunto verdiblanco desde el césped. La próxima, seguramente mañana.