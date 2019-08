El delantero Borja Iglesias ha explicado durante la rueda de prensa posterior a su acto de presentación como nuevo jugador del Betis que “he sido muy feliz en el Espanyol pero tenía ganas de afrontar este proyecto y estoy feliz de que todo haya llegado a buen puerto”.

Primer contacto con el grupo: “Muy contento, muy familiar, la verdad es que la sensación es que es una familia y si conoces al cuerpo técnico, se hace todo más fácil”.

Objetivo: “Pensando en el inicio de Liga y ganar los tres primeros puntos. Nuestro objetivo es entrar en Europa y personalmente seguir aprendiendo y que sigan saliendo buenas temporadas como en las últimas”.

Presión: “Es algo bonito que siendo delantero nos pidan goles. No es sencillo pero yo voy a poner todo de mi parte. Tenemos un equipo muy competitivo y de mucha calidad. Voy a trabajar para estar bien”.

Afición: “Sobre todo dar las gracias. La gente se ha volcado conmigo, me he sentido muy respaldado, estoy deseando devolver todo el cariño mostrado”.

Calor: “Se nota la diferencia, soy de Santiago y no lo he vivido así pero estoy contento porque quiero estar aquí, sarna con gusto no pica”.

Debut: “Estoy a disposición del entrenador para lo que diga, he competido en tres partidos oficiales. Rubi tomará la decisión que estime oportuna, yo me dedico a entrenar”.