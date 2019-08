Borja Iglesias vivió su segundo día como bético ayer, en el que se entrenó por primera vez junto a sus nuevos compañeros a las órdenes de Rubi sobre el césped del estadio Benito Villamarín. Hoy, viernes, será presentado como nuevo jugador del Betis y para conocer un poco más, personal y deportivamente, del goleador gallego ABC de Sevilla ha contactado con Natxo González, entrenador vasco que tuvo al delantero de Santiago de Compostela a sus órdenes en el Real Zaragoza durante la temporada 2017-18. Aquella campaña, Borja fue un fijo para González, puesto que disputó 39 partidos de LaLiga SmartBank de Segunda división, dos encuentros de la Copa del Rey y otros dos del play off de ascenso ante un Numancia que eliminó a los maños, quizás el lunar de aquella campaña de los blanquillos. En aquel año, Iglesias anotó 23 goles, su mejor cifra como profesional, tras los 34 que marcó justo el curso anterior en el Celta B.

Natxo González empieza la charla recordando con alta estima personal a Borja Iglesias: «Lo trajimos del filial del Celta y a nivel personal es un chico humilde, muy buen chaval en cuanto a relaciones con compañeros y el cuerpo técnico. Es un gran chico que esa humildad, ese trabajo y ese hambre le está llevando a dónde le está llevando, a Primera, primero con el Espanyol y ahora con el Betis». Es conocido que el delantero gallego tiene un carácter afable, siempre tiene una sonrisa en la cara -como se pudo comprobar el miércoles en su llegada al aeropuerto de San Pablo- y que suele estar de broma cuando toca el momento de estar relajado, algo que confirma el extécnico zaragocista, quien comenta que «es difícil que alguien pueda hablar mal de él. Es un jugador querido dentro del vestuario y también dentro de las aficiones. Nunca niega nada a nadie, ni una foto, ni un autógrafo… Yo había veces que le tenía que decir ‘Borja, tienes que parar’, porque no podía dar respuesta y atender tanto a la gente. Tanto en Zaragoza, que allí es dios, y también entre la afición del Espanyol… Allá por donde pasa, deja un buen recuerdo y amistades». Antes de hablar del apartado deportivo, Natxo González relata que al futbolista no le costó adaptarse al salto que dio cuando fue fichado por el conjunto aragonés, procedente de la Segunda división B. «Desde el primer día encajó muy bien, y eso que llegaba de Segunda B, una categoría que tardó muy poco en demostrar que le quedaba pequeña. No, primero por su forma de ser, enseguida se adapta a diferentes vestuarios y luego en lo futbolístico no hay ninguna duda y ahí está su progresión».

De las primeras cualidades futbolísticas que tiene Borja Iglesias, el ahora técnico del Tondela luso destaca que es un delantero «muy completo»: «Se desenvuelve bien dentro y fuera del área. Aprovecha muy bien su envergadura, su cuerpo y eso acompañado de una calidad técnica notable, hablamos de un jugador muy completo. Apareció tarde en el fútbol profesional. Al Zaragoza llegó con 24. Pero ha llegado pisando fuerte y los que le hemos tenido nos alegramos por él, porque son chicos que se lo han currado, como se suele decir, y que merecen todo lo que les está ocurriendo. Es un jugador muy completo, un delantero muy completo. Domina todos los registros. Técnicamente es un jugador fuerte, eso te permite futbolísticamente hablando que jugando de espaldas a la portería te da soluciones. Es muy fuerte de tren superior y tren inferior. Te va a aportar muchas soluciones jugando de espaldas. A parte de proteger bien el balón de espaldas mantiene esa capacidad de darle continuidad porque técnicamente es un jugador bien dotado. En ese sentido, en cualquier tipo de fútbol directo siempre te va a dar soluciones. Eso de espaldas y sin espacios. Con espacios, cuando arranca, lo mismo, es un jugador muy potente, al espacio se mueve bien y en el cuerpo a cuerpo, con ese poderío que tiene, para los defensas no es fácil poder marcarle o anticiparle», explica el preparador.

El gran atributo de Borja Iglesias es el gol, sobre lo que González dice que «tiene mucho gol, que es lo más importante en el fútbol. Es muy responsable. En su cabeza lo que está es dar buena respuesta a la gente que ha confiado en él. De ahí su comportamiento en las últimas semanas con el Espanyol, pese a tener en su cabeza que iba a terminar recalando en el Betis. Es un jugador que a cualquier entrenador le gusta tener trabajando con él. Por eso Rubi ha querido seguir contando con él en su proyecto en el Betis, tanto a nivel personal como profesional. Nunca te va a fallar, siempre lo deja todo en el campo. Va para el Betis un buen elemento». Por último, cuestionado por si cree que el jugador sentirá presión por haber costado 28 millones de euros, el entrenador comentó que «en Zaragoza también hay mucha presión por la masa social que tiene y estuvo a la altura. Es lo suficientemente maduro por adoptar este reto bonito para él», sentenció.