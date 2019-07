El compromiso de Borja Iglesias con el Betis

El Real Betis sigue avanzando para conseguir que Borja Iglesias sea jugador verdiblanco en los próximos días. Una vez cerrado el traspaso de Pau López a la Roma en una operación cifrada en más de 29 millones de euros, el objetivo es cerrar al delantero gallego. A última hora de ayer, los clubes se encontraban avanzando en el acuerdo que podría hacer realidad el fichaje del atacante. La tranquilidad en Heliópolis se nota. No quieren prisas, sino que la operación vaya por el camino trazado desde hace tiempo. El Espanyol lanza mensajes para calmar a su afición dado el clima generado por los recientes trasvases de Pau López, a cero euros en el verano de 2018, y Rubi al Betis. En la casa verdiblanca tienen lo más importante: el compromiso firme del jugador.

Cuando los agentes de Borja Iglesias estuvieron reunidos con los responsables béticos hace diez días en Sevilla el acuerdo se selló sobre las condiciones y la estrategia que debían seguir para contratar a este delantero que lleva tres años con una progresión espectacular. En el regreso del jugador a Barcelona para iniciar la pretemporada con el Espanyol llegaba el turno de Borja Iglesias, que tenía una conversación pendiente con los dirigentes del club catalán para expresarles sus planes de futuro. En ese contexto, Borja Iglesias dejó claro que maneja la propuesta del Betis. Una vez han pasado los días, Borja Iglesias ha vuelto a expresar al Betis su compromiso cerrado con el proyecto de Rubi para esta temporada. El delantero ha recibido, a través de sus agentes, diferentes propuestas, principalmente de Inglaterra, pero las ha ido rechazando todas en virtud de su pacto con el Betis. Su intención expresada es jugar en el Villamarín y ahora espera el movimiento del club. Mientras, continúa con la dinámica de entrenamientos en la concentración en Navata (Girona) con el bloque blanquiazul.

Lo que hace ahora el Betis, una vez cerrado el ingreso por Pau López, es preparar diferentes propuestas que puedan convencer al Espanyol siempre para evitar el abono directo de los 28 millones de euros de la cláusula de rescisión. No quieren en Heliópolis emplear ni préstamos de terceros ni fondos de inversión, por lo que plantean al club catalán un pago fraccionado en poco tiempo (uno o dos años) por la cantidad completa o ligeramente superior. También la opción de incluir futbolistas que puedan ser interesantes para el Espanyol como Inui, Boudebouz o Sanabria. En todo caso, las conversaciones no están siendo fáciles y el Espanyol mantiene, al menos públicamente, una postura firme para no dar a entender ante los suyos que puede alcanzar un acuerdo para la salida de su goleador.