Dani Martín, en la prelista de la selección española sub 21

El nuevo portero del Real Betis, Dani Martín, ha sido incluido en una prelista de 40 futbolistas por el seleccionador sub 21 Luis de la Fuente de cara a los próximos compromisos del combinado español, ante Kazajistán y Montenegro, con la mente puesta en la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año 2020 tras el campeonato de Europa de la categoría conseguido en el mes de julio.

Entre los convocados también hay jugadores importantes como Dani Olmo, Carles Aleñá, Brahim Díaz, Marc Cucurella, Montero o Juan Miranda, una mezcla en total de jugadores que se han proclamado campeones de Europa sub 21 y sub 19 durante este verano de 2019. La idea es también hacer la selección que vaya a competir en los próximos Juegos Olímpicos, los que se celebrarán el próximo verano en Japón. No se encuentran incluidos en la prelista los exjugadores béticos Dani Ceballos, Fabián Ruiz y Junior Firpo.

Dani Martín ha llegado al Betis durante este mercado de fichajes del verano previo al curso 2019-20, siendo la futbolista que sustituye en el plantel a Pau López tras la marcha del catalán a la Roma. El Betis ha pagado por él al Sporting de Gijón cinco millones de euros fijos que pueden ser seis en función de objetivos y variables.

Con Dani Martín, el Betis cierra su portería junto a Joel Robles, en lo que es claramente una apuesta de futuro con un futbolista que sigue contando para el seleccionador español sub 21.