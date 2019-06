Declaración inicial de intenciones por parte de Rubi

Después de varias jornadas de espera, el Real Betis pudo anunciar finalmente el fichaje de Rubi para su banquillo de cara a las tres próximas temporadas. Si los planes no sufren alteraciones está previsto que el técnico sea presentado de manera oficial en Heliópolis el próximo martes. Será el momento de escuchar las impresiones del nuevo entrenador bético, aunque ya se pudo conocer un avance a través de los propios medios del club.

«Apreciados béticos y béticas, soy Rubi, nuevo entrenador del Real Betis. Estamos encantados de llegar a la ciudad del sol. Hemos tenido una acogida fantástica, fabulosa, súper cariñosa… De jugadores, de directiva, de toda la gente. Repito, estamos encantados de llegar. Llevo pocas horas en el cargo y uno se da cuenta de la magnitud del sitio al que he llegado. Estaremos a la altura, sabemos a qué venimos. Venimos a ganar partidos, queremos ganar muchos partidos. Y lo vamos a hacer todos juntos y disfrutando», fueron las palabras de Rubi en un vídeo de apenas 30 segundos de duración. Medio minuto de imágenes a modo de introducción a la espera de la comparecencia de la próxima semana. Un breve anuncio más protocolario que otra cosa, aunque del mensaje emitido por Rubi se puede extraer alguna conclusión a modo de declaración de intenciones: «Venimos a ganar partidos, queremos ganar muchos partidos. Y lo vamos a hacer todos juntos y disfrutando».

La victoria, principal objetivo en el mundo del fútbol y en todas las disciplinas deportivas, generó cientos de debates en Heliópolis a lo largo de la pasada temporada. Motivados, principalmente, por la particular forma de entender el fútbol que tiene el hasta hace tres semanas entrenador verdiblanco, Setién. Sirva de ejemplo lo dicho tras su última derrota como técnico bético, sufrida en Eibar el 5 de mayo. «Nos hemos frustrado porque el buen juego que hacemos no se ha traducido en resultados. Es lo que prima en el fútbol, pero este equipo hace muchas cosas bien y creo que la posición que ocupamos no se merece». El cántabro se mantuvo fiel a su discurso y a su estilo de juego desde julio de 2017 a mayo de 2019. Los resultados estuvieron de su lado en gran parte de la primera temporada, culminada con el billete europeo. En la segunda, con tres frentes abiertos, el proyecto se empezó a venir abajo tras sufrir resultados adversos en momentos claves de la Copa del Rey y la Liga Europa. La racha se trasladó a la competición regular restando crédito a Setién semana tras semana.

Ahora, Rubi ha venido a lanzar un mensaje muy parecido al emitido cuando le tocó presentarse como técnico del Espanyol hace un año. Cosas del fútbol, el equipo blanquiazul acabó el curso liguero con el mismo número de victorias que el Betis de Setién, 14. Sin embargo, el Espanyol pudo irse de vacaciones con una sonrisa tras hacer pleno en las tres últimas jornadas y acabar en la séptima posición. Los que han coincidido con Rubi en estas últimas temporadas reconocen la intención del técnico por hacer un buen uso del balón sin dejar de lado otras alternativas. El aficionado bético pudo celebrar con Setién victorias que llegaron acompañadas de un juego llamativo. Pero la dinámica tomó un matiz cada vez más negativo porque el equipo empezó a vivir alejados de los triunfos y perdiendo fuerza en la tabla.