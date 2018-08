Sin acuerdo entre el Betis y el Barcelona por Rafinha

La negociación entre el Real Betis y el Barcelona para la llegada de Rafinha a Heliópolis no está siendo sencilla. Después de muchas conversaciones durante el día de ayer entre las partes se produjeron algunos avances por la mañana, sobre todo con el futbolista, pero un estancamiento importante por la tarde. Las mayores diferencias son económicas, puesto que condicionan cómo llegaría el jugador al Villamarín. El Betis ha insistido en una cesión incluyendo la adquisición de los derechos del futbolista con diferentes fórmulas de pago, con porcentajes y siempre en función del rendimiento pero hasta la fecha ninguna ha convencido a un Josep María Bartomeu que ha insistido en mantener un alto precio directo por desprenderse del futbolista, y ha destacado en las negociaciones que es un jugador con el que el club azulgrana cuenta. Rafinha, por su parte, sigue entrenándose a las órdenes de Ernesto Valverde. Tampoco se ha cerrado totalmente, aunque está avanzado, el acuerdo entre el Betis y el jugador a la espera de que el diálogo con el Barcelona pueda progresar decisivamente. Hoy volverán las partes a negociar pero fuentes de la operación reconocen que está «muy difícil» en estos instantes.



Al igual que ocurrió en el asunto William Carvalho, el Betis considera que juega con el tiempo a su favor. Rafinha tiene contrato hasta 2020, le seduce el proyecto del Betis y al Barcelona le quedan pocos días de mercado para poder desprenderse de un jugador secundario en las rotaciones de Valverde y que quiere contar con minutos. Tampoco va a dar facilidades el club catalán ya que son conocidos sus problemas económicos por la enorme masa salarial de su plantilla. Conociendo el interés del Betis, el Barcelona ha expresado en el diálogo que Rafinha es muy importante en el equipo, que su entrenador cuenta con él y que si sale ha de ser una venta importante. No ha trascendido la cantidad que solicitará el Barcelona para el traspaso de Rafinha, puesto que las partes no han llegado a ese extremo al no haber acuerdo en la fórmula, pero algunas fuentes aclaran que sería inferior a los 35 millones de euros que estaba reflejado en la opción de compra que el Inter de Milán no quiso activar tras disfrutar del brasileño como cedido durante la primera parte de 2018.



Las oficinas del Villamarín estaban en ebullición durante la mañana, cuando se produjeron los avances más significativos. El diálogo parecía encaminado a un entendimiento. Mazinho, padre y representante del futbolista, daba su consentimiento a muchos aspectos y el inicio de la negociación con el Barcelona no fue negativo porque se establecieron las bases para la cesión, asumiendo el Betis el salario del jugador además de abonar una cantidad que ronda los 1,5 millones, pero la operación se frenó durante la tarde al no haber acuerdo entre clubes en las fórmulas y en la magnitud económica de la operación de venta definitiva, de tal forma que a última hora de la tarde había desaparecido el optimismo del mediodía.



Además, el Barcelona hacía saber que en esas condiciones no iba a dejar salir a Rafinha hacia el Betis y que contaba con el futbolista en su plantilla. El club azulgrana pretende que el traspaso sea definitivo y en cantidades mayores a las que propone el Betis, que desde el primer momento ha optado por una cesión con compra en función de objetivos deportivos de relativo fácil cumplimiento y propiedad o plusvalías compartidas. Unas operaciones que recuerdan a las realizadas con Tello con el mismo Barcelona o William Carvalho con el Sporting de Portugal. Es decir, sin traspasos puros y duros sino con propuestas imaginativas para poder acceder a futbolistas que teóricamente estaban fuera de su alcance.



Algunas fuentes señalaban que era posible que los dirigentes béticos viajaran entre hoy mañana a Barcelona para tratar el asunto cara a cara con Bartomeu y Pep Segura, responsable del área deportiva azulgrana.



El mercado se cierra en poco más de una semana y el Betis quiere mejorar su plantilla. Rafinha es la prioridad y su negociación frena el resto de las opciones ya que las condiciona económicamente. En caso de que durante el día de hoy los avances con Rafinha no sean fructíferos, el club verdiblanco activaría el resto de posibilidades que tiene ahora congeladas, entre ellas la incorporación de un lateral derecho. Mientras, Rafinha centra todos los esfuerzos hasta que haya una decisión.