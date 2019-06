El Betis ya ha comprometido 50 millones en fichajes en 2019

El Real Betis afronta el mercado de verano de 2019 con muchos de los deberes hechos. Una plantilla bien estructurada a la que le faltan refuerzos en posiciones clave, como la delantera y el lateral zurdo además de en función de las salidas, y cuatro fichajes ya cerrados (Lainez, Emerson, Lo Celso y Juanmi) durante un 2019 en el que los verdiblancos ya han comprometido 50 millones de euros. Dos anunciados en enero, otro en abril y el último en junio. Una fuerte apuesta económica que, obviamente, condiciona el mercado en el que ahora los heliopolitanos participan con salidas esperadas y más fichajes para completar su plantel. Comprometer estos 50 millones no quiere decir que los haya abonado ya, porque todas las operaciones se han acordado con pagos aplazados pero sí indica el paso adelante del club en este sentido y lo que influye en sus próximos movimientos.

Las cuentas están claras. El Betis se hizo en enero con la propiedad de Diego Lainez tras pactar con el América de México la compra del cien por cien de sus derechos por catorce millones de euros hasta junio de 2024. El equipo azteca se reserva un 20 por ciento pero de la posible futura plusvalía del atacante. El Betis paga estos catorce millones en tres años.

En ese mismo mes de enero, durante el tramo final del mercado invernal, el Betis obtuvo la cesión de Emerson. El lateral llega a Heliópolis como cedido por el Atlético Mineiro hasta el 30 de junio. A partir de esa fecha se ejecuta la compra de los derechos del brasileño al 50 por ciento con el Barcelona, por lo que el Betis tiene que pagar seis millones de euros. Emerson jugará en Heliópolis hasta 2021. En esa fecha, o antes, el Barcelona puede ejecutar la compra del total de sus derechos abonando los seis millones más una cantidad por plusvalía a favor del Betis.

Giovani Lo Celso jugó la temporada 2018-19 como cedido por parte del París Saint-Germain en el Betis, que había negociado hábilmente una opción de compra por 22 millones de euros, que se sumaba a los tres que costó el préstamo. La opción se convertía en obligación en caso de clasificación para competición europea. No lo logró el Betis, pero sí se anticipó dado el nivel ofrecido por el internacional argentino sobre el terreno de juego y el incremento de su cotización en el mercado. Por ello se comprometió en abril al abono de los 22 millones al PSG en tres plazos. En los dos primeros paga siete millones en cada uno y en el último, los ocho restantes. El club parisino se queda con el 20 por ciento de la plusvalía en una futura venta a un tercer club.

Y el cuarto fichaje, el primero con impacto deportivo directo sólo a partir de la 2019-20, es el de Juanmi. Cerrado desde hace semanas y anunciado por alfinaldelapalmera en mayo, el delantero malagueño firmó con el Betis hasta 2024 tras acordar con la Real Sociedad el traspaso por ocho millones más dos en variables pagaderos en tres plazos.

Así estos cuatro fichajes cerrados durante los primeros seis meses de 2019 ha supuesto para el Betis el compromiso de gasto de 50 millones de euros, que repercutirán no sólo en las cuentas de este año, sino en las siguientes. El aplazamiento de los pagos es una cuestión ya muy habitual en el mundo del fútbol y los verdiblancos lo emplearon en las contrataciones anteriores que fueron más costosaas, como las de Sanabria, Boudebouz, Camarasa, Bartra o William Carvalho. Es la misma fórmula que el Betis le quiere proponer al Espanyol con Borja Iglesias para no tener que afrontar de golpe los 28 millones de su cláusula de rescisión y la que se encuentra en las ofertas que llegan a Heliópolis por futbolistas como Lo Celso o Junior, ya que ningún club quiere hacer abonos tan altos al contado y prefiere negociar las condiciones a más largo plazo para que el impacto en las cuentas sea más asumible.

El Betis tiene previsto seguir invirtiendo en este verano para reforzar su equipo, sobre todo en la delantera. Sin embargo, los principales esfuerzos dependerán de la cuantía de las salidas y de las condiciones de pago que se puedan aplicar a las contrataciones. El mercado se mueve con varios futbolistas y en el club verdiblanco esperan sacar el máximo rédito posible a las salidas para afrontar una reestructuración de la plantilla que no quieren que sea profunda pero sí necesaria en varias posiciones.

“Ojalá pudiéramos tener esa cantidad disponible para hacer fichajes. Es cierto que a día de hoy no tenemos ese músculo económico para ejercer esa cláusula (28 millones de euros). Por desgracia no tenemos posibilidad ahora. Veremos si en el transcurso del verano, con las salidas y las entradas, el músculo financiero que podemos tener”, señalaba Alexis, coordinador de la dirección deportiva, en declaraciones a la radio oficial del club en referencia al interés Borja Iglesias y a las opciones económicas de este verano.

Alexis continuaba explicando que “si dispusiéramos de ese efectivo para acudir a comprar, ese problema no lo tendríamos. Estamos en una situación en la que tenemos la idea de lo que queremos que nos pueda reforzar, pero estamos en un tiempo de esperar a ver si cristaliza alguno de los intereses por nuestros jugadores y si nos pagan el valor justo que nosotros creemos respecto a la tasación de cada uno. Tú quieres algo pero necesitas otra cosa y a veces en fútbol no hay tiempo. Hay que buscar alternativas y situaciones paralelas para, si no tienes ese músculo financiero, poder hacer incorporaciones”.