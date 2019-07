El Espanyol empieza a verlo más claro con Borja Iglesias

El fichaje de Borja Iglesias por el Betis está encarando su recta final porque, aunque no se le puede poner una fecha concreta para que se produzca la oficialidad, en su todavía club, el Espanyol, comienzan a verlo todo más claro. El paso de los días y las conversaciones abiertas que mantienen las tres partes está decantando cada vez más la balanza en favor del club bético.

El vicepresidente de la entidad catalana, Carlos García Pont, atendió ayer a los medios de comunicación durante la visita que realizó al stage que el equipo blanquiazul está realizando estos días en Navata (Gerona) y se refirió a la situación del delantero gallego. «Hay conversaciones, estamos hablando. ¿Si va a terminar la estancia en Navata? Puede que sí o que no. Estamos hablando de condiciones y hasta que las tres partes no estén de acuerdo no llegaremos a firmar».

El directivo del club catalán fue cuestionado por si el asunto podía romperse, pero respondió que «no creo, pero todo puede ser. De momento, Borja es jugador del Espanyol y hasta que no haya acuerdo seguirá siéndolo. Podría pasar que el Betis dijese ‘ahora no puedo’ y sean 15 días. Se hará si el Betis acepta unas condiciones que creemos que son buenas para ellos, Borja y para nosotros. Todo puede pasar. Hablamos de condiciones y hasta que todas las partes no estén de acuerdo no firmaremos», finalizó García Pont.

Así las cosas, aunque es cierto que no se le pueden poner unos límites en el tiempo al traspaso de Borja Iglesias al Betis, las partes siguen hablando a la espera de que el conjunto heliopolitano, a tenor de las palabras del directivo catalán, encuentre las fórmulas y se convenza de pagar en los plazos propuestos a los verdiblancos. Pese a ello, este periódico ha podido saber de fuentes de toda solvencia que ahora en el Betis no son tan optimistas, aunque todo puede cambiar de un momento a otro, dado que el propietario del Espanyol, Chen Yansheng, tras lo ocurrido en las últimas temporadas con Pau López y Rubi, es reacio a darle facilidades al Betis en las formas de pago.