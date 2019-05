El fichaje de Rubi por el Betis, a punto de concretarse

Diez días después de que se anunciara de forma oficial la marcha de Quique Setién del banquillo del Betis, el conjunto verdiblanco está muy próximo a cerrar el nombre de su sustituto. No es otro que el entrenador del que venimos hablando en estas páginas desde el lunes: Joan Francesc Ferrer, «Rubi». De hecho, si nada se tuerce y con todas las reservas que hay que tener en este tipo de negociaciones, con tantas aristas, no sería nada descartable que el club heliopolitano anuncie de manera oficial al de Vilassar de Mar como nuevo técnico a partir del curso 2019-20 este mismo miércoles.

Fue en la tarde del lunes cuando el Betis dio pasos importantes a la hora de contratar a Rubi, unos avances que colocaron al aún entrenador del Espanyol en la prioridad para el banquillo verdiblanco. Las noticias se fueron sucediendo ayer martes. En Barcelona, tanto el club blanquiazul como los medios de comunicación, ya comenzaban a saber e informar de que el preparador barcelonés podía marcharse con dirección a Sevilla, al Betis. Pero hasta primera hora de la tarde, como avanzó Alfinaldelapalmera.com, no se empezaron a tratar los términos económicos de la negociación con la Comisión Deportiva verdiblanca. El cuadro bético le pone encima de la mesa a Rubi un contrato por dos o tres temporadas -es algo que aún no estaba definido al cierre de esta edición y se contempla la fórmula del 2+1, siendo el tercer año firmado en función de los objetivos que el técnico logre con el equipo- y una jugosa propuesta económica: más de un millón y medio de euros, cuando en el Espanyol firmó por la mitad. Es decir, que el Betis le pone por delante a Rubi como mínimo el doble de lo que ha ganado en el cuadro catalán.

Así las cosas, tal y como publicó el mismo portal web, Rubi tiene claro su deseo de venir al Betis. Incluso después de que recibiera una contraoferta por parte del Espanyol para pensarse su renovación con el club de toda su vida. Pero entonces el técnico comunicó que prefiere salir y firmar con el conjunto verdiblanco. Que el entrenador haya negociado con el equipo bético no ha sentado bien en el club blanquiazul, pero al ser el entrenador con el que han vuelto a clasificarse para jugar una competición europea doce años después, intentaron convencerlo para que siguiera con el proyecto y dirigiera al equipo en la Liga Europa. Pero Rubi no lo ha terminado de ver claro. En el Betis le ofrecen un proyecto más largo en lo que a años se refiere y la cantidad económica que le han puesto encima de la mesa le han convencido, pese a que con el cuadro verdiblanco no jugará en Europa la próxima campaña. Además, no tenía la seguridad de mantener en el morador del RCDE Stadium el bloque de jugadores que han colaborado a la clasificación europea, puesto que Hermoso, Marc Roca y Borja Iglesias pueden marcharse este verano. Rubi se sintió dolido con las críticas que recibió, incluso desde dentro del club, cuando acumuló una racha negativa de una victoria y nueve derrotas entre noviembre y finales de enero -el director deportivo, Óscar Perarnau, fue su único apoyo y se mantuvo en el cargo-. Todo lo anteriormente expuesto y el miedo de que a las primeras de cambio una consecución de malos resultados en el inicio del curso 19-20 suscitaran más críticas o incluso fuera destituido, son algunas de las razones que han llevado a Rubi a tomar la determinación de aceptar la propuesta bética. También se publicó ayer por la tarde en Alfinaldelapalmera.com que para liberar a Rubi del año que le queda de contrato con el Espanyol, existe una cláusula compensatoria favorable al club barcelonés de una cantidad que no llega a los 900.000 euros, cifra de la que se hará cargo el Betis, si las conversaciones siguen avanzando por los cauces que marchaban al cierre de esta edición.

Rubi ha finalizado su primera temporada en el Espanyol, de las dos que firmó, en la séptima posición de la clasificación de LaLiga Santander 18-19, después de sumar 53 puntos, sólo tres más que el Betis de Quique Setién, que finalizó en la décima plaza. El conjunto espanyolista acumuló catorce victorias, once empates y trece derrotas. El balance goleador fue de 48 goles a favor y 50 en contra, en un equipo que se mostró bastante más seguro en su estadio que a domicilio. En el RCDE Stadium, el equipo blanquiazul sumó 36 puntos, mientras que los 17 restantes los consiguió lejos de Cornellá. Con Rubi, el Betis firmará a un técnico con gusto por tener la pelota pero a la vez con intención de ser vertical y crear el máximo peligro posible de cara a la portería contraria. Las dos últimas campañas, éxitos en Huesca y el Espanyol.