Guardado, Barragán, Javi García, Joaquín y el Betis: con el 2020 en el horizonte particular

Ya se conoce el nombre del encargado de dirigir al Real Betis 19-20. A comienzos de julio se pondrá en marcha el nuevo proyecto verdiblanco encabezado, en esta ocasión, por Rubi. De momento, los futbolistas disfrutan de sus vacaciones y cargan las baterías de cara al curso que viene. Para algunos de los actuales componentes de la plantilla, la próxima campaña se encara de una manera especial por cuestiones contractuales. Futbolistas como Guardado, Javi García, Barragán y Joaquín tienen firmada una vinculación con el Betis que se prolonga hasta junio de 2020. Cada caso presenta sus particularidades, pero a todos les une el hecho de tener que mirar de reojo el calendario para encontrar una fecha definitiva en la que solucionar la situación. Con una ampliación de su compromiso en Heliópolis o, por el contrario, agotando el vigente hasta su fecha de caducidad fijada para el 30 de junio.

Un año en el mundo del fútbol da para mucho y ninguno de los protagonistas parece tener una prisa especial por actualizar su situación en la plantilla. Pero hay detalles que ponen por delante a algunos futbolistas, como por ejemplo ocurre con Guardado. Ya se han planteado algunos escenarios para una posible negociación del contrato del mexicano. Aunque no hay una fecha concreta fijada para que el club y las personas encargadas de representar al futbolista se sienten a hablar, existe cierta disposición por ambas partes para analizar de manera conjunta la posibilidad de que el mexicano siga o no en Heliópolis.

Guardado, de momento, tiene la atención puesta en estos momentos en su selección. El centrocampista está concentrado con México para la Copa Oro que se disputará del 15 de junio al 7 de julio. Después de participar, con gol incluido, en el triunfo de su combinado nacional ante Venezuela en un amistoso jugado el pasado miércoles, Guardado sigue con la preparación de un torneo que llevará a México a jugar en la fase de grupos ante Cuba, Canada y Martinica. En el día a día de su selección, el centrocampista también tiene tiempo para pronunciarse sobre los dos años que ya ha cumplido como futbolista bético. «La pasión por este equipo me lo transmiten todos los compañeros, todos los días, me he adaptado bien desde el primer día. El fanático andaluz vive con mucha pasión, son parecidos a los mexicanos. Relativamente es poco tiempo en España, pero ya me he adaptado bien con el Betis, desde el primer día comprendí lo que significa estar ahí, cada experiencia ha sido increíble en Sevilla», declaró Guardado en El Universal Deportes. Con 32 años, el mexicano acumula 72 partidos con la camiseta bética en los que anotó 2 goles y ofreció 12 asistencias a sus compañeros.

Menos protagonismo que el mexicano ha tenido en las alineaciones béticas de la temporada 18-19 el defensa Barragán, otro al que le resta un año de contrato en Heliópolis. A diferencia de lo ocurrido con Guardado no han exisitido por el momento contactos entre la entidad y los agentes del futbolista para analizar la situación. El lateral, que la próxima semana cumplirá 32 años, ha vivido una temporada compleja, con menos trascendencia en las alineaciones titulares que en su primera campaña como jugador del Betis. Sin embargo, Barragán parece estar convencido a día de hoy de seguir en Heliópolis para cumplir con el año que le resta de contrato. No contempla el escenario de una hipotética salida del equipo verdiblanco este verano, sobre todo, porque la situación en el banquillo ha cambiado. Con la marcha de Quique Setién y la llegada de Rubi los planes de Barragán pasan por tratar de ganarse la confianza del nuevo técnico. De momento, ni parece pensar en salir de Heliópolis ni tampoco en ampliar el contrato vigente.

La situación de Barragán ha registrado cierto paralelismo con la de Javi García. El centrocampista también ha visto rebajada su cuota de protagonismo con Setién respecto a lo ocurrido en la temporada 17-18. Entre lesiones y decisiones del entrenador, Javi García no ha tenido continuidad en las alineaciones ligueras. Ahora, al igual que en el caso de Barragán, el futbolista observa con expectación el desembarco de Rubi. «Me ilusiona que viene un entrenador nuevo y hay que pelear para ganarse el sitio. Lo que quiero es quedarme en el Betis, que es donde me gusta estar. A día de hoy no pienso en salir», dijo Javi García en Radio Marca el pasado jueves. De cara a una posible revisión de su contrato, el futbolista se toma el asunto con relativa tranquilidad, sin una prisa excesiva. Su objetivo pasa por hacerse con un hueco en el proyecto de Rubi.

Por su parte, Joaquín parece dispuesto, en primer lugar, a exprimir al máximo la temporada que todavía le resta de contrato con el Betis. En la pasada participó en 43 de los 54 partidos oficiales jugados entre LaLiga, Europa League y Copa del Rey. El mes que viene cumplirá 38 años. Las lesiones, salvo momentos puntuales, siguen respetando al capitán, tal y como ha ocurrido en la mayoría de su carrera. El arranque de curso dirá si Joaquín y el Betis deciden sentarse pronto a hablar o se toman el asunto con tranquilidad. La actividad en los despachos podría tener continuidad más allá del mercado veraniego de altas y bajas.