En Italia publican que Joao Mario apunta al Rubin Kazán

Nuevo capítulo en torno a la figura del internacional portugués Joao Mario, que lo podría llevar bastante lejos de Sevilla y del Real Betis. Hay que recordar que en Italia el mercado de fichajes de verano cierra este mismo viernes, ya que la competición oficial transalpina, como en España, comienza este fin de semana. Pues bien, La Gazzetta dello Sport, que el miércoles publicó que Joao Mario se habría decidido finalmente a aceptar la posibilidad de jugar en el Betis en este curso 18-19, ha adelantado hoy que el futuro del internacional portugués está cerca del Rubin Kazán. El conjunto ruso ha dado salida al camerunés Álex Song al fútbol suizo y ha puesto sus ojos en Joao Mario para sustituirle.

En el Betis no descartaban ayer por la noche la incorporación del futbolista portugués, aunque no iba a ser inminente porque aún faltaban muchos aspectos por resolver en una operación con aspectos económicos muy ventajosos para el conjunto heliopolitano. Fue el propio jugador luso el que tensó la cuerda con el Inter de Milán, hasta el punto de rechazar todas las ofertas que le llegaban al club lombardo por él. Este hecho provocó que la entidad nerazzurra le comunicase que vería la temporada en la grada en caso de no salir.