Joel Robles y las noticias sobre el Atlético: “Estoy tremendamente feliz en el Betis”

Durante su entrevista con los compañeros de Cope Sevilla, Joel Robles también tuvo tiempo para responder sobre las informaciones que lo han situado en la órbita del Atlético de Madrid, el club donde se crió como futbolista y que le vio crecer, en sustitución de Adán para competir con Jan Oblak.

En este sentido, el meta del Betis ha comentado que “fueron once temporadas allí y ya sabéis lo que para mí representa el Atlético. Que salga algo así de la que es tu casa a uno le hace feliz, pero ahora mismo estoy muy tremendamente feliz en el Betis, pero no por jugar, sino por todo. Tenemos una afición increíble, todos los partidos con el estadio lleno, el club está haciendo las cosas muy bien, trayendo grandes jugadores… Este club tiene un gran futuro por delante y creo que hay que tener paciencia. Sé que no conseguir los objetivos de ir a Europa puede frustrar, pero esto cuesta, esto tiene un proceso y el Atlético es el ejemplo, yo lo viví allí”.

También ha hablado Joel Robles sobre las opciones europeas del Betis en las once jornadas que quedan de LaLiga, si ésta se pudiera retomar: “Hay que acabarla, todavía quedan once partidos. Hay equipos, por ejemplo como el Espanyol que está en descenso y ha invertido mucho dinero para intentar salir de ahí. Nosotros tenemos el objetivo de entrar en Europa. Hay que ser sinceros, estamos un poco lejos, pero quedan 33 puntos, son muchos y no se sabe qué puede pasar. Es una lástima que LaLiga acabara así, pero si no se puede jugar, pues habrá que aceptarlo”, dice también el portero bético.

Para concluir, explicaba cómo está siendo su día a día en los entrenamientos en tiempos de confinamiento. “Nos mandan el plan, entrenamos cada día por la mañana una hora y pico de lunes a sábado, y los domingos descansamos. Por la tarde, si me quedo con ganas, tengo una cinta y corro una horita. En mi caso, al ser portero, que tenemos un entrenamiento específico, pues es más complicado. Yo tengo suerte y tengo un poco de césped artificial y me puedo tirar, pero está más duro y al final no tiene mucho que ver con lo que podemos hacer en un entrenamiento diario nuestro”, finaliza.