Juanmi, primera piedra del nuevo ataque del Betis

La importancia que tiene la delantera en la confección del proyecto bético 19-20 parece ser máxima. Los encargados de firmar las entradas y salidas de futbolistas en el equipo dirigido por Rubi tienen subrayado en su agenda nombres con los que tratar de mejorar lo hecho en el último ejercicio. En el segundo año de Setién al frente del Betis, la escasa aportación de los jugadores de ataque se convirtió en uno de los grandes problemas para los de Heliópolis. 19 goles repartidos entre Loren (8), Sanabria (6), Sergio León (3) y Jesé (2). Fueron dos centrocampistas con vocación ofensiva como Canales y Lo Celso los que sacaron adelante más de una papeleta. El cántabro se convirtió en uno de los referentes del Betis gracias, principalmente, a los nueve tantos logrados en los 46 encuentros disputados entre LaLiga, Copa del Rey y Europa League. Por su parte, el futbolista argentino acaparó portadas en prensa y minutos televisivos con los 16 goles marcados en 45 partidos.

Por tanto, incluso antes de que la plantilla cerrara la temporada 18-19, en la mesa de la dirección deportiva tenían clara la necesidad de firmar a futbolistas capaces de darle una vuelta a la situación en el ataque. A la espera de ver qué ocurre con el delantero centro, ya está colocada la primera piedra de la nueva versión ofensiva. «No me preocupa este reto, lo asumo con naturalidad. No estuvo el Betis muy acertado en cuanto a goles, pero eso son rachas, los delanteros somos así, a veces la metemos con el culo y otras veces no entran. Todos vamos a contribuir a que la pelota entre y se consigan los objetivos». Son palabras de Juanmi en su presentación como nuevo futbolista del Betis.

El malagueño llega a Heliópolis dispuesto a progresar después de las dos temporadas vividas en San Sebastián. 31 goles aportó en los 114 encuentros oficiales jugados con la Real Sociedad entre los veranos de 2016 y 2018. Antes incluso, ya había despertado el interés de la gente encargada de firmar futbolistas en el Betis. «Es un placer tener a Juanmi en nuestro plantel. Lo seguimos desde hace mucho tiempo. Ya en la temporada 2014-15 lo intentamos pero el control económico, que estaba ahí Federico Martínez (director general del Betis) con su cuadro, impidió que llegara antes», reconoció con una sonrisa el secretario técnico verdiblanco, Alexis. Después del tumulto vivido tras la marcha de Lorenzo Serra Ferrer, a la renovada estructura deportiva le toca buscar en el mercado uno de los argumentos más codiciados en el mundo del fútbol: el gol. «Es un grandísimo jugador, soy compatible con cualquier futbolista», dijo Juanmi cuando se le preguntó por el delantero asociado al Betis en los últimos tiempos, Borja Iglesias. De momento, a la espera de ver si el atacante del Espanyol acaba o no en Heliópolis, el futbolista malagueño carga las baterías para empezar con fuerza la temporada y encontrar un sitio en el once titular. «Jugar de segundo delantero, es donde me encuentro más cómodo, con libertad de movimientos, pero me adaptaré a lo que pida el mister. He hablado con Rubi, pero ya tendremos tiempo de concretar», señaló como una primera declaración de intenciones.

A Juanmi se le incluye en el grupo de futbolistas llamados a asumir la responsabilidad del gol. Del malagueño se tomará nota por el mayor o menor acierto de cara a la portería rival pero también por otros detalles que pueda aportar al juego ofensivo del equipo. Por ejemplo, la verticalidad. La acumulación de pases intrascendentes de un lado a otro del campo se convirtieron en el principio del fin de Setién y su proyecto en el Betis. El juego horizontal excesivo y falto de mordiente se convirtió en algo aburrido para el espectador verdiblanco y en comodidad para los rivales que defendían su portería. Hubo ocasiones en las que nadie era capaz de romper las líneas con un desborde a base de regates o con un desmarque a la espalda de la zaga contraria. Tello y Joaquín lo hicieron en ocasiones. Junior se quedó a mitad de camino debido a las lesiones. Y desde la segunda línea aparecían Guardado, Canales o Lo Celso. «Es importante porque ayuda en la generación de ocasiones y remate a gol, que era una de las carencias que teníamos la temporada pasada», comentó Haro sobre la posible aportación del malagueño al nuevo proyecto verdiblanco. Ahora, el manual de Rubi ve con buenos ojos la posibilidad de contar con futbolistas del perfil de Juanmi. La hoja de ruta del nuevo técnico bético incluye el gusto por salir jugando desde la línea defensiva aunque sin despreciar la posibilidad de superar la presión del rival con un envío en largo. Ahí puede encontrar su sitio un futbolista que debutó en LaLiga con apenas 16 años y que ahora, casi una década después, afronta con emoción su nueva empresa, tal y como se pudo comprobar en el guiño que hizo a su gente más cercana.

Internacionales

Las destacadas actuaciones de Juanmi con el Málaga le permitieron en 2015 debutar con la selección española. En la actualidad, algunos de los nuevos compañeros de Juanmi siguen en competición, precisamente, con sus combinados nacionales. Mandi afronta hoy con Argelia el partido de la fase de grupos de la Copa África ante Senegal. Lo Celso podría quedarse fuera del once de Argentina ante Venezuela en los cuartos de la Copa América tras ver el último ensayo de Scaloni, mientras que Guardado prepara los cuartos de la Copa Oro que México jugará el domingo ante Costa Rica.