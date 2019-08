La llegada de Borga Iglesias al Betis ha disparado la ilusión de su hinchada en la semana en la que el equipo se va a estrenar en LaLiga. El delantero procedente del Espanyol será presentado en la tarde de este viernes de manera oficial y la entidad verdiblanca ha decidido abrir las puertas del Benito Villamarín para dar cabida a todos los aficionados béticos que deseen presenciar el acto en directo.

Borja Iglesias vivirá así una puesta de largo con el Betis que anhelaba desde hace muchas semanas, toda vez que la negociación para su fichaje no fue fácil. Son muchas las curiosidades que rodean la meteórica carrera del ‘Panda’ hacia la élite.

Entre ellas, rescatamos unas declaraciones suyas con motivo de una entrevista concedida a Marca el mes de mayo pasado, una semana después de la conclusión del campeonato liguero. El periodista David de las Heras le plantea la siguiente cuestión al delantero: “Imáginate que mañana te llega el Espanyol y te dice ‘Borja, tenemos todo el dinero del mundo, nos ha tocado la lotería… ¿qué jugador quieres que fichemos para acompañarte en el campo'”…

La respuesta que dio Borja es llamativa: “He disfrutado mucho viendo en vivo a varios jugadores… si me tengo que quedar con uno que me ha gustado especialmente diría que Sergio Canales. Me gusta mucho”, aseguró el delantero, que desde ya puede celebrar que comparte equipo con el futbolista cántabro. (EN EL VÍDEO, A PARTIR DEL 3:22).