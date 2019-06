Betis: Junior, en la rampa de salida

El Betis, como ha sucedido en las últimas temporadas, va a realizar algún traspaso importante este verano. Y Junior está en la rampa de salida. El mercado se mueve para el lateral zurdo verdiblanco. Las llamadas interesándose por Junior son constantes en las oficinas de Heliópolis y ya se ha instalado la certeza de que saldrá en estos meses. Las propuestas que han ido llegando se acercan a las cantidades que pretende el Betis. La cláusula de rescisión del hispano-dominicano es de 50 millones de euros tras la renovación y mejora rubricada precisamente hace casi un año hasta junio de 2023.



En el club verdiblanco inicialmente remiten a la citada cláusula de rescisión para desprenderse del canterano, como ya hizo en los casos de Ceballos y Fabián. Esta postura tiene ciertos matices y ya ha sido expresada así a algunos de los clubes interesados ya que en el Betis quieren quedarse con un porcentaje de la propiedad de Junior quien, con sólo 22 años, puede protagonizar futuros traspasos más importantes.



Y es que se ha tomado nota del ejemplo de clubes como la Real Sociedad con Griezmann o el Benfica con Jovic (así como los de Lo Celso o Camarasa en el caso propio de los verdiblancos) para valorar esta posibilidad de mantener opciones que garanticen un beneficio futuro por un futbolista que seguro que tendrá más recorrido si continúa el camino que ha emprendido desde que hace poco más de un año explotara en el primer equipo bético.



De esta forma, en el Betis esperan obtener una cantidad que ronde los 40 millones de euros y conservar un porcentaje entre el diez y el veinte de la propiedad o, en su defecto, plusvalía de un traspaso futuro de Junior para cerrar una operación que permita llenar las arcas verdiblancas para afrontar una nueva vuelta de tuerca al plantel de cara al proyecto que encabezará Rubi en los próximos tres años. Y es que el Betis quiere aprovechar el mercado para reconstruir en parte su plantilla y reforzar las posiciones que necesita mejorar para la nueva campaña, entre ellas el propio lateral izquierdo y, de manera preferente, la delantera.



Junior es uno de los valores al alza de la actual plantilla bética. Al ser canterano desde edad juvenil, el Betis siempre mantendrá los derechos de formación y el mecanismo de solidaridad en cualquier movimiento futuro del lateral nacido en la República Dominicana pero criado en Málaga. Su valoración ronda los 25 millones de euros según los portales especializados pero en el mercado de laterales zurdos jóvenes de este verano los precios que se manejan son mucho mayores. Por ejemplo, el Real Madrid, que preguntó por las condiciones de Junior meses atrás, va a atar al francés Ferland Mendy, de 21 años, por unos 50 millones de euros.



Junior se encuentra en estos momentos concentrado con la selección española en Las Rozas preparando el Europeo sub 21, que comienza el domingo día 16 de junio y que medirá a los de Luis de la Fuente con Italia, equipo anfitrión, en Bolonia. Su situación es similar, en este sentido, a la de Ceballos cuando se marchó al Real Madrid días después de ser el mejor jugador del Europeo sub 21 de 2017. Sin embargo, con Junior y su agencia de representación, liderada por Pere Guardiola, el Betis tiene una muy buena relación y, por ahora, van de la mano en el fruto que puede dar esta operación. Sin duda, el escaparate del Europeo puede confirmar para los clubes interesados en Junior el buen nivel que viene ofreciendo el jugador bético, aunque aún tiene que confirmarse que entra en la lista definitiva.



La citada experiencia con Ceballos y la del año pasado con Fabián hacen a los rectores béticos mantener la paciencia hasta conseguir la mayor cantidad posible por otro canterano que saldrá para engrosar las arcas del club. Ceballos se fue al Real Madrid por una cantidad superior a su cláusula de rescisión de quince millones de euros, mientras que Fabián fue contratado por el Nápoles al abonar el conjunto italiano los 30 millones de euros de su precio de salida. Con el palaciego sí negoció el Betis meses antes la mejora de su contrato, como hizo con Junior el verano pasado siendo consciente de que su progresión iba a facilitar su exposición en el escaparate, como así ha sido.



El Barcelona ha sido el último club que ha preguntado seriamente por Junior, pero el interés principal viene de clubes de la Premier League. Newcastle y Crystal Palace ya enviaron ojeadores durante la temporada, tal y como avanzó ABC de Sevilla el pasado mes de diciembre, para seguir las evoluciones del joven valor bético, que esta campaña ha disputado 29 partidos, celebrado tres goles y dado cuatro asistencias.



Las intervenciones estelares de Junior en el Camp Nou y en el Santiago Bernabéu han llamado mucho la atención. El lateral ha demostrado en el final de la temporada que ha superado perfectamente la lesión muscular que le mantuvo fuera de los terrenos de juego en una fase fundamental de la campaña con las eliminatorias europeas y coperas. Lo que notó el Betis su ausencia también le dio valor a Junior.



En los días pasados, el futbolista formado en el Atlético Benamiel y el Puerto Malagueño antes de recalar como juvenil en el Real Betis, señalaba a la Agencia EFE que las preferencias en cuanto a su futuro pasaban por el Betis cuando se le cuestionaba por los clubes grandes del fútbol español. «En principio tengo contrato con el Betis, me debo al Betis porque es un club que me ha dado todo y al que siempre voy a estar agradecido. Pero yo sólo pienso en el Europeo y ya después se verá. Yo dije que me tiraba más el Madrid porque mi padre es del Madrid y al final en casa lo que él ve es el Madrid. Eso no tiene que ver con que me tire más, simplemente que mi padre era del Madrid. A mí sinceramente el que me tira es el Betis, donde estoy desde pequeñito, así que hoy por hoy me podría considerar del Betis».