Karbownik, vinculado desde Polonia, renueva con el Legia Varsovia

El joven futbolista polaco Michal Karbownik ha renovado su contrato con el Legia Varsovia hasta 2024, con una importante mejora en sus emolumentos, después de que en Polonia fuera vinculado al Real Betis, al que podía haber llegado en una operación como la de Emerson ya que el Barcelona también se había interesado en sus servicios.

Karbownik iba a salir de Polonia por unos siete u ocho millones de euros, pero la aparición de la pandemia frenó su traspaso y las partes han tenido a bien esperar a un mejor momento, aumentar la vinculación, para que no terminase yéndose libre y premiar con un aumento de sueldo a un futbolista interesante que deberá a partir de ahora confirmar su progresión para que algún club se decida a abrir su cartera.

“Creo que mi nuevo contrato con el Legia, en este contexto tan complicado, también para el mundo del fútbol, hace que muestre un gran respeto por el club, por las personas que me ayudan a ser un mejor jugador todos los días y por los aficionados del fútbol en todo el mundo. A pesar de los muchos rumores que aparecieron en los medios, sabíamos desde el principio que firmar un nuevo contrato sería sinónimo de formalidad. Tanto yo, mi manager como el entrenador, el director deportivo y el presidente, teníamos en mente no sólo mi bien, sino también el bien del club que me formó. Por mi parte, haré todo lo posible para pagarle con lo que mejor puedo hacer, es decir, con mi actitud sobre el campo”, ha dicho Karbownik.

Los laterales son dos de las posiciones que en la planificación del Betis 20-21 se encuentran apuntadas con letras importantes en la agenda de trabajo de la comisión deportiva del Betis, formada por Ángel Haro, José Miguel López Catalán, Alexis, Federico Martínez Feria y Rubi.